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Ugandez tâlhărit în Sectorul 4 al Capitalei. Agresorul, aflat sub control judiciar și monitorizat electronic, a fost arestat

Un cetățean ugandez, în vârstă de 31 de ani, a fost agresat și lăsat fără telefonul mobil, vineri dimineață, în Sectorul 4 al Capitalei. Suspectul, un bărbat de 30 de ani, aflat deja sub control judiciar și monitorizat electronic într-un alt dosar, a fost prins de polițiști, reținut și ulterior arestat preventiv pentru 30 de zile.
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Laura Buciu
17 oct. 2026, 15:37, Social
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Potrivit polițiștilor, incidentul a avut loc vineri dimineața, în jurul orei 04:00, când Secția 26 Poliție a fost sesizată cu privire la o tâlhărie comisă asupra unui bărbat, într-o zonă din Sectorul 4.

Din primele cercetări a reieșit că victima, cetățean ugandez, se afla în mașina personală în momentul în care ar fi fost abordată de suspect, care i-ar fi cerut să îl transporte la o adresă, în schimbul unei sume de bani.

La un semafor, bărbatul i-ar fi solicitat telefonul mobil pentru a efectua un apel. În acel moment, suspectul ar fi recurs la violență fizică, ar fi luat telefonul și ar fi fugit.

Agresorul a fost prins la scurt timp

Victima ar fi pornit în urmărirea acestuia pentru a-și recupera bunul. În cele din urmă, suspectul ar fi abandonat telefonul în apropiere, fiind prins la scurt timp de polițiștii mobilizați la fața locului, cu sprijinul polițiștilor de la Secția 15 Poliție.

Bărbatul de 30 de ani a fost condus la sediul poliției pentru audieri. În urma administrării probatoriului, acesta a fost reținut pentru 24 de ore, iar ulterior, judecătorul a dispus arestarea sa preventivă pentru 30 de zile.

Nu era la prima faptă

Agresorul se afla deja sub control judiciar într-un alt dosar și era monitorizat electronic la momentul comiterii faptei.

Cercetările sunt continuate de polițiștii Secției 26 Poliție, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4, pentru săvârșirea infracțiunii de tâlhărie calificată.

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