S-a dus beat la Poliție să semneze pentru controlul judiciar! Avea 1,50 mg/l alcool în aerul expirat

Incidentul a avut loc în 29 octombrie, în jurul orei 09:00. Bărbatul s-a prezentat la postul de poliție din localitate pentru a-și îndeplini obligațiile impuse prin măsura controlului judiciar.

În urma discuțiilor cu bărbatul, polițiștii au constatat că ar fi venit cu autoturismul și, întrucât emana halenă alcoolică, l-au testat cu aparatul etilotest. Rezultatul a indicat o valoare de 1,50 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Bărbatul a fost transportat la o unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Verificările polițiștilor au arătat și că autoturismul avea certificatul de înmatriculare retras, ca urmare a expirării inspecției tehnice periodice. Pentru această abatere, șoferul a fost sancționat contravențional cu o amendă de 1.946 de lei și i-a fost suspendat dreptul de a conduce. Acesta a primit o dovadă fără drept de circulație.

Polițiștii au întocmit un dosar penal pentru conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice.

În urma administrării probatoriului și sub coordonarea procurorului de caz de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Bolintin-Vale, bărbatul a fost reținut, luni, pentru 24 de ore. Instanța a dispus marți arestarea preventivă a acestuia pentru o perioadă de 30 de zile.