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Șofer de microbuz care ducea 19 elevi și două cadre didactice în excursie, prins băut la volan, în Neamț

Un șofer în vârstă de 46 de ani, care transporta 19 elevi și două cadre didactice, a fost depistat sub influența alcoolului, de polițiștii rutieri, în orașul Târgu-Neamț. Bărbatul a fost amendat și a rămas fără permis de conducere pentru 90 de zile.
Șofer de microbuz care ducea 19 elevi și două cadre didactice în excursie, prins băut la volan, în Neamț
Laura Buciu
28 oct. 2026, 09:31, Social
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Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Neamț, incidentul a avut loc luni, când polițiștii verificau legalitatea transportului rutier de elevi, desfășurate în contextul vacanței școlare.

La ora 11:23, polițiștii din cadrul Poliției orașului Târgu-Neamț au oprit un microbuz care circula pe strada 1 Decembrie 1918.

Vehiculul efectua un transport ocazional de persoane pe ruta Roman – Târgu-Neamț – Farcașa, unde copiii urmau să viziteze obiective turistice.

Șoferul, în vârstă de 46 de ani, a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicând o valoare de 0,16 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În urma constatării abaterii, șoferul a fost sancționat contravențional cu o amendă de 1.946,25 de lei, iar dreptul de a conduce i-a fost suspendat pentru 90 de zile.

Pentru ca deplasarea să poată continua în siguranță, transportul celor 19 elevi și al celor două cadre didactice a fost preluat de o altă societate de transport, precizează IPJ Neamț.

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