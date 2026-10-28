Șofer de microbuz care ducea 19 elevi și două cadre didactice în excursie, prins băut la volan, în Neamț

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Neamț, incidentul a avut loc luni, când polițiștii verificau legalitatea transportului rutier de elevi, desfășurate în contextul vacanței școlare.

La ora 11:23, polițiștii din cadrul Poliției orașului Târgu-Neamț au oprit un microbuz care circula pe strada 1 Decembrie 1918.

Vehiculul efectua un transport ocazional de persoane pe ruta Roman – Târgu-Neamț – Farcașa, unde copiii urmau să viziteze obiective turistice.

Șoferul, în vârstă de 46 de ani, a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicând o valoare de 0,16 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În urma constatării abaterii, șoferul a fost sancționat contravențional cu o amendă de 1.946,25 de lei, iar dreptul de a conduce i-a fost suspendat pentru 90 de zile.

Pentru ca deplasarea să poată continua în siguranță, transportul celor 19 elevi și al celor două cadre didactice a fost preluat de o altă societate de transport, precizează IPJ Neamț.