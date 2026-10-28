De la ce distanță te poate înregistra radarul în România? Mulți șoferi nu știu asta

În România, Poliția Rutieră utilizează atât aparate radar convenționale, cât și dispozitive laser, precum TruCAM II. Acestea din urmă sunt folosite inclusiv în cadrul sistemului e-SIGUR, care permite constatarea unor abateri rutiere fără oprirea imediată a conducătorului auto.

Mulți conducători auto presupun că radarele pot măsura viteza numai atunci când vehiculul ajunge în apropierea unui echipaj de poliție. În realitate, unele aparate moderne permit efectuarea măsurătorilor de la sute de metri distanță, înainte ca șoferul să observe dispozitivul.

De la ce distanță poate măsura viteza radarul TruCAM II

Potrivit specificațiilor publicate de compania americană Laser Technology, producătorul echipamentului TruCAM II, dispozitivul are o rază maximă de măsurare de 1.200 de metri. Aparatul utilizează impulsuri laser pentru determinarea vitezei și este prevăzut cu o cameră pentru realizarea înregistrărilor video.

Există însă o diferență importantă între distanța maximă la care poate fi măsurată viteza și distanța optimă pentru captarea imaginilor. Conform documentației tehnice, intervalul optim de funcționare a camerei este de aproximativ 30-150 de metri, iar distanța optimă de focalizare este de 135 de metri.

Aceste valori nu înseamnă că aparatul nu poate realiza înregistrări în afara intervalului respectiv, ci că performanța efectivă depinde de condițiile de utilizare. Prin urmare, capacitatea tehnică de măsurare de la 1.200 de metri nu garantează că orice înregistrare efectuată de la această distanță oferă automat toate elementele necesare pentru aplicarea unei sancțiuni.

Radarul poate măsura viteza și după ce mașina a trecut de el

O altă presupunere întâlnită în rândul șoferilor este că aparatele de măsurare a vitezei funcționează numai pentru vehiculele care se apropie de dispozitiv. În cazul TruCAM II, specificațiile producătorului arată că aparatul poate măsura viteza atât a vehiculelor care se apropie, cât și a celor care se îndepărtează.

Dispozitivul poate efectua măsurători pentru viteze cuprinse între 0 și 320 km/h, iar timpul de măsurare indicat de producător este de aproximativ 0,33 secunde. Totuși, aceste caracteristici nu sunt valabile automat pentru toate tipurile de radare folosite de poliție. Capacitățile diferă în funcție de modelul aparatului, configurația acestuia și modul de utilizare.

Cum funcționează radarele din sistemul e-SIGUR în România

Sistemul e-SIGUR este operațional în România din 1 ianuarie 2025, informație reconfirmată de Ministerul Afacerilor Interne în martie 2026. Prin intermediul acestuia, Poliția Română utilizează inclusiv înregistrări realizate cu aparate TruCAM II, amplasate pe trepied, în zone cu risc rutier.

Dispozitivele pot înregistra vehiculele care depășesc limita legală de viteză, fără ca șoferii să fie opriți imediat de un echipaj de poliție. Înregistrările sunt analizate ulterior de polițiști, care verifică împrejurările și stabilesc dacă există o contravenție. După identificarea conducătorului auto și îndeplinirea procedurilor legale, procesul-verbal poate fi comunicat acestuia fără să fi fost oprit în trafic.

Ministerul Afacerilor Interne a precizat că sistemul e-SIGUR funcționează la nivel național, însă acest lucru nu înseamnă că toate camerele de supraveghere instalate pe drumurile publice sunt integrate în sistem. Extinderea monitorizării prin utilizarea altor echipamente presupune îndeplinirea unor condiții tehnice și legale distincte.

Ce spune legislația din România despre distanța de măsurare a radarului

Legislația rutieră românească nu prevede o distanță universală de 100, 300 sau 500 de metri de la care toate aparatele radar trebuie să măsoare viteza. Potrivit OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, depășirea vitezei legale se constată cu ajutorul mijloacelor tehnice omologate și verificate metrologic.

Condițiile de utilizare trebuie să respecte cerințele legale și tehnice aplicabile echipamentului respectiv. Prin urmare, distanța mare de măsurare nu reprezintă, în sine, un motiv de anulare a amenzii. Legalitatea sancțiunii depinde însă de respectarea tuturor condițiilor privind aparatul utilizat, măsurarea vitezei, identificarea vehiculului și constatarea contravenției.

Totodată, articolul 109 din OUG nr. 195/2002 permite întocmirea procesului-verbal în lipsa contravenientului, după stabilirea identității conducătorului auto, atunci când abaterea este constatată prin mijloacele tehnice prevăzute de lege.

Se scade marja de eroare din viteza înregistrată de radar?

În România, marja de eroare prevăzută de normele metrologice nu se scade automat din viteza înregistrată de aparat atunci când este stabilită sancțiunea. Această problemă a fost clarificată de Înalta Curte de Casație și Justiție prin Decizia nr. 3/2018.

Instanța supremă a stabilit că erorile maxime tolerate prevăzute de normele metrologice sunt relevante pentru verificarea aparatelor, nu pentru diminuarea automată a vitezei constatate în trafic. Astfel, la stabilirea sancțiunii este avută în vedere viteza indicată de aparatul omologat și verificat metrologic.

Toate camerele fixe de pe drumurile din România pot da amenzi pentru viteză?

Nu orice cameră amplasată pe un stâlp, într-o intersecție sau deasupra carosabilului este un dispozitiv destinat măsurării vitezei. Unele echipamente sunt utilizate pentru supravegherea traficului, monitorizarea fluxurilor de vehicule sau alte scopuri administrative.

OUG nr. 84/2024 a introdus prevederi care permit Poliției Române să prelucreze, în condițiile legii, date de monitorizare provenite și de la anumite sisteme administrate de autoritățile responsabile de drumurile publice.

Pentru utilizarea acestor date în constatarea depășirii vitezei, echipamentele de măsurare trebuie să îndeplinească cerințele legale, inclusiv cele privind omologarea și verificarea metrologică. În plus, integrarea sistemelor presupune îndeplinirea condițiilor de compatibilitate și interconectare.

Poți evita amenda dacă încetinești când observi radarul?

Nu există o distanță universală de la care un șofer poate fi sigur că viteza vehiculului său nu a fost deja măsurată. În cazul dispozitivelor laser moderne, măsurarea poate dura mai puțin de o secundă. TruCAM II are un timp de măsurare de aproximativ 0,33 secunde, potrivit documentației producătorului. În aceste condiții, reducerea vitezei abia în momentul observării aparatului poate avea loc după efectuarea măsurătorii.

Radarele moderne utilizate în România pot măsura viteza de la distanțe considerabile, unele echipamente având o rază tehnică maximă de 1.200 de metri. Distanța la care se realizează efectiv o măsurătoare utilizabilă pentru constatarea unei contravenții depinde însă de caracteristicile aparatului și de condițiile concrete de utilizare.