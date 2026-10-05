Prima pagină » Social » A condus cu 200 de kilometri la oră pe A1 și a rămas fără permis. Cum l-au prins polițiștii

A condus cu 200 de kilometri la oră pe A1 și a rămas fără permis. Cum l-au prins polițiștii

Un șofer a fost prins în timp ce conducea pe autostrada A1 cu 200 de kilometri la oră. O cameră radar l-a filmat și i-a înregistrat viteza, iar autoritățile l-au sancționat.
A condus cu 200 de kilometri la oră pe A1 și a rămas fără permis. Cum l-au prins polițiștii
Foto: Mediafax Foto
Coralia Frigea
05 oct. 2026, 18:07, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Un șofer a fost prins de polițiști în timp ce circula cu 211 de kilometri la oră, pe autostrada A1, în zona kilometrului 316. Limita de circulație pe autostrăzile din România este de 130 de kilometri la oră.

Sursa foto: IPJ Alba

Polițiștii i-au înregistrat viteza cu camera RADAR, în cadrul unor acțiuni pentru prevenirea accidentelor de circulație și depistarea șoferilor care nu respectă normele rutiere.

Conducătorul auto a fost sancționat cu amendă și i-a fost reținut permisul. De asemenea, acesta nu se va mai putea urca la volan timp de 120 de zile.

57 de sancțiuni pentru viteză în doar cinci ore. Cum i-au depistat autoritățile

Polițiștii au aplicat, în cadrul controalelor făcute pe segmentul de autostradă Boița-Holdea, la kilometrul 316, pe raza comunei Pianu, 75 de sancțiuni. 57 dintre acestea au fost pentru viteză peste limita regulamentară.

Autoritățile au reținut în total 12 permise de conducere, dintre care 11 pentru depășirea limitei de viteză legale, și anunță că vor continua controalele și în următoarea perioadă

Recomandarea video

Fostul ministru Bogdan Ivan a trimis Corpul de control al Ministerului Energiei la Romgaz după ce compania de stat a refuzat să semneze un contract pentru achiziția de GNL din SUA din cauza prețului considerat prea mare
G4Media
Putea să fie adversarul României în Liga Națiunilor, dar a ales viața de nomad » A vizitat deja 130 de țări: de la Siria, la misterioasa Socotra
GSP.ro
România ar putea relua exporturile de ovine către Libia. ANSVSA, în discuții cu autoritățile libiene
Gandul
Singurul artist care sare în apărarea lui Ian: Eliberați-l!
Cancan
„Atât de sexy”. Prezentatoarea TV s-a pozat alături de sora ei și fanii au reacționat
Prosport
Rusia amenință NATO cu armele nucleare. Avertisment dur pe fondul crizei din Marea Baltică
Libertatea
Fiica lui Ion Țiriac și-a început cariera la 29 de ani. Unde lucrează Ioana, departe de averea tatălui ei
CSID
O ofertă pentru pasionații care repară și meșteresc acasă: compresor Panzer redus la Dedeman
Promotor