A condus cu 200 de kilometri la oră pe A1 și a rămas fără permis. Cum l-au prins polițiștii

Un șofer a fost prins de polițiști în timp ce circula cu 211 de kilometri la oră, pe autostrada A1, în zona kilometrului 316. Limita de circulație pe autostrăzile din România este de 130 de kilometri la oră.

Polițiștii i-au înregistrat viteza cu camera RADAR, în cadrul unor acțiuni pentru prevenirea accidentelor de circulație și depistarea șoferilor care nu respectă normele rutiere.

Conducătorul auto a fost sancționat cu amendă și i-a fost reținut permisul. De asemenea, acesta nu se va mai putea urca la volan timp de 120 de zile.

57 de sancțiuni pentru viteză în doar cinci ore. Cum i-au depistat autoritățile

Polițiștii au aplicat, în cadrul controalelor făcute pe segmentul de autostradă Boița-Holdea, la kilometrul 316, pe raza comunei Pianu, 75 de sancțiuni. 57 dintre acestea au fost pentru viteză peste limita regulamentară.

Autoritățile au reținut în total 12 permise de conducere, dintre care 11 pentru depășirea limitei de viteză legale, și anunță că vor continua controalele și în următoarea perioadă