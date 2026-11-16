Nereguli descoperite de polițiștii de frontieră în patru județe. Documente false și șoferi fără permis, depistați în urma controalelor

Duminică, în jurul orei 14.00, în Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni – ITPF Iaşi, s-a prezentat pentru efectuarea formalităţilor de control, pentru a intra în ţară, un bărbat cu cetățenie ucraineană, în vârstă de 46 de ani, conducând un autocamion înmatriculat în Ucraina.

La controlul de frontieră, bărbatul a prezentat și un certificat de competență profesională, cu însemnele autorităţilor din Ucraina. Având suspiciuni cu privire la autenticitatea documentului, autoritățile au efectuat verificări suplimentare, ocazie cu care au constatat că acesta nu îndeplinește condiţiile de formă şi fond ale unuia autentic, fiind fals.

Poliţiştii de frontieră efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de uz de fals și fals material în înscrisuri oficiale, la finalizare urmând a fi dispuse măsurile legale care se impun.

Ansamblu rutier fără plăcuțe de înmatriculare și șofer fără permis

În aceeași zi, în jurul orei 13.40, pe timpul desfăşurării unei misiuni specifice de supraveghere şi control în zona de competenţă, poliţiști de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Fălciu au oprit pentru control, pe raza localității Cârja, județul Vaslui, un ansamblu rutier, format dintr-un utilaj agricol și o remorcă, ambele fiind fără plăcuțe de înmatriculare, condus de un cetăţean român, în vârstă de 28 de ani.

La controlul de frontieră, în urma verificărilor specifice efectuate, sutoritățile au constatat că cele două vehicule nu figurează în bazele de date ca fiind înmatriculate/înregistrate și că bărbatul nu deţine permis de conducere valabil pentru nicio categorie de vehicule.

Poliţiştii de frontieră efectuează cercetări în cauză sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de punerea în circulație /conducere pe drumurile publice a unui vehicul neînmatriculat, tractarea unui vehicul neînmatriculat și conducerea pe drumurile publice a unui vehicul de către o persoană care nu posedă permis de conducere, la finalizare urmând a fi dispuse măsurile legale care se impun.

Ucrainean depistat fără asigurare

Sâmbătă, în jurul orei 01.56, în Punctul de Trecere a Frontierei Galați–Rutier-ITPF Iaşi s-a prezentat pentru efectuarea formalităţilor de control, un bărbat, cetățean ucrainean, în vârstă de 27 de ani, în calitate de conducător auto al unui ansamblu rutier format din cap tractor și semiremorcă, înmatriculat în Ucraina.

La controlul de frontieră, persoana în cauză a prezentat, pe lângă documentele solicitate, şi polițele de asigurare obligatorii pentru ansamblul rutier cu care se deplasa.

În urma inspecției amănunțite a documentelor și a verificărilor efectuate în bazele de date specifice, autoritățile au constatat că acestea nu figurează ca fiind asigurate, iar înscrisurile prezentate sunt false.

Polițiștii de frontieră efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de fals material în înscrisuri oficiale și uz de fals, la finalizare urmând a se lua măsurile legale care se impun.

Român depistat cu un talon de inspecție tehnică fals

Tot sâmbătă, în jurul orei 13:00, în Punctul de Trecere a Frontierei Racovăț–ITPF Iași, s-a prezentat pentru efectuarea formalităților de control pentru trecerea frontierei, pe sensul de intrare în România, un cetăţean român, în vârstă de 69 de ani, care conducea un autovehicul înmatriculat în Ucraina.

În urma verificărilor specifice, poliţiştii de frontieră au constatat că talonul de inspecţie tehnică periodică prezentat de bărbat era fals, iar autovehiculul nu figura ca având efectuată inspecția tehnică periodică.

Poliţiştii de frontieră efectuează cercetări în cauză, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de uz de fals.