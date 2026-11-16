Prima pagină » Social » Cetățean marocan, depistat după ce a intrat ilegal în România, ascuns într-un TIR

Cetățean marocan, depistat după ce a intrat ilegal în România, ascuns într-un TIR

Un cetățean marocan a fost depistat de polițiști în localitatea Topraisar, județul Constanța, după ce ar fi intrat ilegal în România, ascuns în remorca unui automarfar.
Cetățean marocan, depistat după ce a intrat ilegal în România, ascuns într-un TIR
Galerie Foto 4
Laura Buciu
16 nov. 2026, 12:28, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Marocanul nu avea documente valabile pentru a călători în spațiul Schengen și nici acte care să îi permită șederea sau circulația pe teritoriul țării.

Vezi galeria foto
4 poze

Incidentul a fost semnalat duminică, în jurul orei 11.00, când polițiștii din cadrul Poliției orașului Techirghiol au fost anunțați, printr-un apel la 112, că prelata unui TIR ar fi fost tăiată.

Ajunși în localitatea Topraisar, oamenii legii au identificat un ansamblu rutier format din cap tractor și semiremorcă, precum și un bărbat care încerca să iasă din interiorul remorcii. Acesta nu ar fi cooperat cu forțele de ordine.

Din verificările preliminare a reieșit că TIR-ul plecase încărcat și sigilat din Turcia, având ca destinație Republica Moldova. După ce a traversat Bulgaria, iar șoferul a efectuat o pauză, ansamblul rutier și-a continuat deplasarea. Între localitățile Amzacea și Topraisar, șoferul a observat că prelata de protecție fusese tăiată.

La fața locului au intervenit și polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă, care au preluat bărbatul pentru verificări. În urma controlului, s-a stabilit că acesta este cetățean marocan și nu deține documente valabile pentru călătoria în spațiul Schengen sau acte care să justifice dreptul de ședere ori de circulație în România.

Urmează să fie predat autorităților bulgare

Potrivit autorităților, cetățeanul marocan urmează să fie predat autorităților de frontieră bulgare, în baza acordului de readmisie.

Cercetările sunt continuate de polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă, sub coordonarea procurorului de caz, urmând să fie dispuse măsurile legale.

Recomandarea video

„Dacă mai are roți, dacă mai are oglinzi, dacă are cheia în contact” / Cel mai stupid spor găsit la STB
G4Media
„Prea mult!” » Un fotomodel a apărut într-o ținută interzisă la meciul din weekend!
GSP.ro
Prima reacție a lui Nicușor Dan după ce Dacian Cioloș a pierdut șefia francofoniei: „Această candidatură a arătat că avem capacitatea, abilitatea și cunoștințele pentru a desfășura campanii de anvergură internațională”
Gandul
Motivul real pentru care Ian și Mira au fost dați afară de la Insula Iubirii. Adevărul e cu totul altul
Cancan
FOTO. Roberta, noua ispită din liga lui Cristi Chivu! Blonda arată spectaculos
Prosport
117,7 miliarde de euro în 20 ani de când România a devenit membru UE: unde au ajuns banii europeni ai României. Bilanț: trei euro primiți pentru fiecare euro dat
Libertatea
Oasele pe care le vei avea la 70 de ani se construiesc încă de la 20. Obiceiurile care te pot proteja de osteoporoză
CSID
Mașina Zilei: Nu este SUV, dar are tot ce îi trebuie unei familii. Cât costă o Škoda Octavia Combi din 2021
Promotor