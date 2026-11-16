Cetățean marocan, depistat după ce a intrat ilegal în România, ascuns într-un TIR

Marocanul nu avea documente valabile pentru a călători în spațiul Schengen și nici acte care să îi permită șederea sau circulația pe teritoriul țării.

Incidentul a fost semnalat duminică, în jurul orei 11.00, când polițiștii din cadrul Poliției orașului Techirghiol au fost anunțați, printr-un apel la 112, că prelata unui TIR ar fi fost tăiată.

Ajunși în localitatea Topraisar, oamenii legii au identificat un ansamblu rutier format din cap tractor și semiremorcă, precum și un bărbat care încerca să iasă din interiorul remorcii. Acesta nu ar fi cooperat cu forțele de ordine.

Din verificările preliminare a reieșit că TIR-ul plecase încărcat și sigilat din Turcia, având ca destinație Republica Moldova. După ce a traversat Bulgaria, iar șoferul a efectuat o pauză, ansamblul rutier și-a continuat deplasarea. Între localitățile Amzacea și Topraisar, șoferul a observat că prelata de protecție fusese tăiată.

La fața locului au intervenit și polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă, care au preluat bărbatul pentru verificări. În urma controlului, s-a stabilit că acesta este cetățean marocan și nu deține documente valabile pentru călătoria în spațiul Schengen sau acte care să justifice dreptul de ședere ori de circulație în România.

Urmează să fie predat autorităților bulgare

Potrivit autorităților, cetățeanul marocan urmează să fie predat autorităților de frontieră bulgare, în baza acordului de readmisie.

Cercetările sunt continuate de polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă, sub coordonarea procurorului de caz, urmând să fie dispuse măsurile legale.