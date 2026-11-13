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360 de camioane așteaptă la coadă în Vama Siret. Autoritățile ucrainene preiau mai puține automarfare decât pot procesa românii

Aproximativ 360 de camioane așteaptă vineri să iasă din România prin Punctul de Trecere a Frontierei Siret, pe fondul creșterii transporturilor de mărfuri înaintea sărbătorilor de iarnă și al capacității reduse de preluare a automarfarelor de către autoritățile ucrainene, anunță Poliția de Frontieră.
360 de camioane așteaptă la coadă în Vama Siret. Autoritățile ucrainene preiau mai puține automarfare decât pot procesa românii
Foto: Poliția de frontieră
Cosmin Pirv
13 nov. 2026, 11:12, Social
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În condiții normale, PTF Siret poate procesa aproximativ 250 de camioane în 12 ore, pe sensul de ieșire din țară. În schimb, autoritățile ucrainene preiau în medie între 170 și 200 de camioane în același interval, diferență care contribuie la formarea cozilor pe teritoriul României.

„Această diferență influențează direct ritmul de desfășurare a traficului și contribuie la menținerea coloanelor de automarfare pe teritoriul României”, transmite Poliția de frontieră.

Poliția de Frontieră Română precizează că sunt operaționalizate toate cele trei artere de control destinate automarfarelor, fiind utilizată capacitatea maximă permisă de infrastructura punctului de trecere.

Pentru eficientizarea verificărilor, polițiștii de frontieră folosesc sistemele mobile E-DAC inclusiv pentru camioanele aflate în coloană.

Autoritățile române poartă discuții cu partea ucraineană, prin canalele instituționale de cooperare, pentru identificarea unor soluții care să permită creșterea capacității de preluare și procesare a camioanelor în Ucraina.

În paralel, Poliția de Frontieră colaborează cu Poliția Rutieră pentru gestionarea traficului și prevenirea blocajelor pe drumurile de acces către punctul de trecere.

Șoferii sunt sfătuiți să respecte indicațiile polițiștilor și semnalizarea rutieră temporară, să nu circule pe contrasens pentru a depăși coloana de camioane și să permită accesul vehiculelor de intervenție.

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