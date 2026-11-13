Când este dezlegare la pește în Postul Crăciunului 2026 | Calendarul complet al zilelor în care credincioșii pot mânca pește

Postul Crăciunului din 2026 vine cu 14 zile în care credincioșii ortodocși au dezlegare la pește, potrivit calendarului publicat de Patriarhia Română.

Prima ocazie este pe 21 noiembrie, de sărbătoarea Intrării în Biserică a Maicii Domnului, iar ultima este pe 19 decembrie, cu doar câteva zile înainte de Ajunul Crăciunului.

Postul Nașterii Domnului începe duminică, 15 noiembrie 2026, și se încheie joi, 24 decembrie, în Ajun. Timp de 40 de zile, credincioșii sunt îndemnați să respecte rânduielile bisericești și să se pregătească pentru sărbătoarea Nașterii lui Iisus Hristos, celebrată pe 25 decembrie.

Dezlegarea la pește reprezintă una dintre particularitățile acestui post, considerat mai puțin aspru decât Postul Paștelui.

Zilele în care este permis consumul de pește sunt stabilite în funcție de calendarul bisericesc și de sărbătorile importante din această perioadă.

Zilele cu dezlegare la pește în Postul Crăciunului 2026

Potrivit calendarului ortodox pentru anul 2026, sunt 14 zile în care credincioșii pot consuma pește. Acestea sunt repartizate între lunile noiembrie și decembrie.

În noiembrie 2026:

21 noiembrie, sâmbătă – Intrarea în Biserică a Maicii Domnului

– Intrarea în Biserică a Maicii Domnului 22 noiembrie, duminică – Sfântul Apostol Filimon și cei împreună cu el

– Sfântul Apostol Filimon și cei împreună cu el 23 noiembrie, luni – Sfântul Cuvios Antonie de la Iezerul Vâlcii

– Sfântul Cuvios Antonie de la Iezerul Vâlcii 28 noiembrie, sâmbătă – Sfântul Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop

– Sfântul Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop 29 noiembrie, duminică – Sfântul Mucenic Paramon și Sfântul Cuvios Pitirun

– Sfântul Mucenic Paramon și Sfântul Cuvios Pitirun 30 noiembrie, luni – Sfântul Apostol Andrei, Ocrotitorul României

În decembrie 2026:

1 decembrie, marți – Sfânta Anastasia, mama Sfântului Andrei Șaguna

– Sfânta Anastasia, mama Sfântului Andrei Șaguna 3 decembrie, joi – Sfântul Cuvios Gheorghe de la Cernica și Căldărușani

– Sfântul Cuvios Gheorghe de la Cernica și Căldărușani 5 decembrie, sâmbătă – Sfântul Cuvios Sava cel Sfințit

– Sfântul Cuvios Sava cel Sfințit 6 decembrie, duminică – Sfântul Ierarh Nicolae

– Sfântul Ierarh Nicolae 7 decembrie, luni – Sfânta Muceniță Filofteia de la Curtea de Argeș

– Sfânta Muceniță Filofteia de la Curtea de Argeș 12 decembrie, sâmbătă – Sfântul Ierarh Spiridon

– Sfântul Ierarh Spiridon 13 decembrie, duminică – Sfântul Ierarh Dosoftei, Mitropolitul Moldovei

– Sfântul Ierarh Dosoftei, Mitropolitul Moldovei 19 decembrie, sâmbătă – ultima zi cu dezlegare la pește din Postul Crăciunului

Când nu mai este permis consumul de pește

După 19 decembrie, credincioșii intră în ultima parte a postului, una dintre cele mai aspre din punct de vedere alimentar.

Astfel, în perioada 20-24 decembrie nu mai există dezlegare la pește. Ajunul Crăciunului, pe 24 decembrie, este ultima zi de post, iar rânduiala tradițională prevede un regim alimentar mai strict, în funcție de practica bisericească.

Pe 25 decembrie, odată cu sărbătoarea Nașterii Domnului, postul se încheie, iar credincioșii pot reveni la alimentația obișnuită.

Ce semnificație are dezlegarea la pește în Postul Crăciunului

Postul Nașterii Domnului are o durată de 40 de zile și reprezintă o perioadă de pregătire spirituală pentru una dintre cele mai importante sărbători ale creștinătății. Prin post, rugăciune, spovedanie și fapte bune, credincioșii sunt chemați să se apropie de momentul Nașterii Mântuitorului.

Dezlegarea la pește nu înseamnă întreruperea postului, ci o îngăduință prevăzută de calendarul bisericesc în anumite zile de sărbătoare. În aceste zile, pe lângă pește, pot exista dezlegări și la ulei și vin, potrivit rânduielilor specifice fiecărei zile.

Este important de reținut că postul nu se rezumă doar la restricțiile alimentare. Biserica pune accent și pe comportamentul credincioșilor, pe evitarea conflictelor, iertare, generozitate și ajutorarea celor aflați în nevoie.

Prin urmare, în Postul Crăciunului din 2026 sunt 14 zile cu dezlegare la pește, prima pe 21 noiembrie și ultima pe 19 decembrie. Pentru respectarea exactă a rânduielilor, credincioșii pot consulta calendarul oficial al Patriarhiei Române sau pot cere îndrumarea duhovnicului.