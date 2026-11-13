Cum a ajuns un tânăr din Iași să fie lăudat de sute de italieni

Paul Sergiu Chirilă a văzut oameni care și-au văzut agoniseala înghițită de ape, inclusiv un bătrân cu mașinăriile și tractorul acoperite de noroi.

„Nu mă încălzesc felicitările”, spune tânărul, pentru care totul a pornit de la un gând tulburător: cum ar fi fost dacă el ar fi fost cel care avea nevoie de ajutor?

Paul Sergiu Chirilă, în vârstă de 22 de ani, a fost șocat de inundațiile din ultimele zile și a decis să pună gratuit la dispoziția oricui are nevoie duba sa, pentru a salva oameni și bunuri.

Pentru el, mesajele frumoase sunt binevenite, dar nu acesta este motivul pentru care a pornit la drum

Printre oamenii întâlniți în aceste zile se numără și un bătrân care își găsise mașinăriile și tractorul în curte, acoperite de noroi. Paul a văzut situația și s-a dus direct la el pentru a-i oferi ajutorul. Nu a așteptat un telefon sau o solicitare. A înțeles că omul avea nevoie de sprijin și a făcut ceea ce putea.

Paul spune că nu îl încălzesc complimentele primite pe rețelele de socializare. Îl bucură mult mai mult gândul că poate ajuta concret un om aflat într-o situație disperată. Nu se consideră erou și nici nu vorbește despre gestul său ca despre ceva extraordinar. Pentru el, totul se reduce la o întrebare simplă: dacă ar fi fost el în locul celor loviți de inundații, nu și-ar fi dorit ca cineva să vină să-l ajute?

La 22 de ani, Paul Sergiu Chirilă nu are puterea să repare ceea ce a distrus inundația și nici nu poate ajunge la toți cei afectați. Are însă un camion, timp și disponibilitatea de a-l pune în slujba unor oameni pe care nu i-a cunoscut niciodată.

Într-o regiune în care mulți încă încearcă să-și recupereze viețile de sub noroi, tânărul român a ales să nu se întrebe ce poate primi, ci ce poate oferi

„Prima întrebare pe care mi-am pus-o, văzând ce se întâmplă, a fost: ce-ar fi fost dacă mi s-ar fi întâmplat mie? M-am gândit că vreau să mă bazez pe ajutorul cuiva”.

Și-a luat duba și, pentru a ajunge la cât mai mulți oameni, a postat un anunț pe rețelele de socializare, oferindu-se gratuit oricui are nevoie.

De când Sergiu a postat anunțul, a primit o avalanșă de mesaje pline de iubire: „Altruism și bunătate”, „Un om grozav cu o inimă mare”, „O persoană specială” sunt doar câteva dintre cele peste două sute de comentarii. El a răspuns: „Dacă nu răspund imediat, sunați-mă înapoi; sunt plecat să ajut”.

În realitate, însă, Paul a intervenit până acum în numai patru gospodării.

El a declarat pentru MEDIAFAX că, deși este disponibil și insistă că nu cere nimic în schimb, oamenii nu prea îl contactează.

Tânărul crede că poate exista o anumită reticență în a accepta ajutorul gratuit al unui necunoscut.