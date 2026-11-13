Scurgere de clor la combinatul Chimcomplex din Râmnicu Vâlcea. Trei persoane, la spital. Personalul a fost evacuat. Mesaj Ro-Alert pentru populație

UPDATE Poliția face verificări

IPJ Vâlcea a anunțat că a fost sesizată, prin apel la 112, în jurul orei 8.00, cu privire la incidentul produs pe platforma chimică, unde ar fi avut loc scurgeri de clor la nivelul unui compresor din cadrul instalației de electroliză cu membrană.

Polițiștii spun că o femeie de 42 de ani și doi bărbați, de 45 și 30 de ani, au avut nevoie de îngrijiri medicale și au fost duși la spital.

De asemenea, polițiștii susțin că au fost instituite restricții de circulație pe drumurile de acces către combinat, precum și pe anumite sectoare de drum din apropierea acestuia, pentru prevenirea expunerii populației și facilitarea intervenției echipajelor specializate.

IPJ Vâlcea precizează că se fac cercetări în vederea stabilirii cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul și dispunerii măsurilor legale care se impun.

UPDATE 260 de persoane au fost evacuate. Populația a primit un nou mesaj RO-ALERT

La fața locului a fost constituită o zonă de decontaminare a personalului aflat pe amplasament. Ca măsură preventivă, 260 de persoane au fost evacuate din incinta operatorului economic.

Totodată, a fost emis un nou mesaj RO-ALERT pentru informarea și avertizarea populației din zona potențial afectată.

Autoritățile sfătuiesc populația să respecte recomandările și să rămână în spații închise, care să îi asigure protecția.

Situația este monitorizată permanent de echipajele de intervenție. Măsurile de protecție sunt adaptate în funcție de evoluția situației din teren.

UPDATE Personalul a fost evacuat. Mesaj Ro-Alert pentru populație

ISU Vâlcea a anunțat că, în urma măsurătorilor efectuate de echipajul specializat CBRN, a fost înregistrată o concentrație de clor de 10 ppm în exteriorul amplasamentului industrial.

Pentru protecția populației, a fost transmis un mesaj de avertizare prin sistemul Ro-Alert.

Totodată, ca măsură de siguranță, a fost dispusă evacuarea personalului către partea de est a amplasamentului.

Echipajele specializate continuă monitorizarea concentrațiilor de clor din atmosferă și evaluarea situației operative.

Scurgeri de clor

ISU Vâlcea a transmis că pompierii militari au fost solicitați să intervină după semnalarea unei scurgeri de clor la nivelul unui compresor de pe platforma Chimcomplex. Informațiile transmise inițial indicau că o persoană se afla în stare de semiconștiență, posibil intoxicată.

La fața locului au fost mobilizate echipaje de stingere, de prim ajutor și specialiști CBRN, precum și ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean Vâlcea.

Ulterior, reprezentanții Chimcomplex au anunțat că scăpările de clor au fost oprite și problema de la nivelul compresorului a fost remediată.

Echipajele medicale au identificat trei persoane care aveau nevoie de îngrijiri. Două erau conștiente și cooperante, iar a treia se afla în stare de semiconștiență. Toate au fost evaluate și stabilizate, apoi transportate la Unitatea de Primiri Urgențe Râmnicu Vâlcea.

Comandantul intervenției a semnalat miros de clor și în exteriorul platformei, astfel că echipajul CBRN a început pregătirile pentru măsurători și verificarea eventualei prezențe a substanței în atmosferă.

Misiunea pompierilor este în desfășurare.