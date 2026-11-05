Adjunctul șefului Poliției Râmnicu Vâlcea, reținut pentru trafic de influență. Ce ar fi promis în schimbul a 5.000 de euro

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) – Serviciul teritorial Pitești au anunțat joi, 5 noiembrie, că au dispus reținerea pentru 24 de ore a adjunctului șefului Poliției Municipiului Râmnicu Vâlcea, cu gradul profesional de comisar-șef.

Ofițerul este cercetat pentru trafic de influență, în timp ce o a doua persoană, identificată prin inițialele L.I.C., este acuzată de cumpărare de influență.

Cei doi au fost reținuți începând cu 4 noiembrie, iar joi procurorii au pus în mișcare acțiunea penală împotriva lor, aceștia dobândind calitatea de inculpați.

Ambii urmează să fie prezentați Tribunalului Argeș, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Ar fi cerut 5.000 de euro pentru a obține o soluție favorabilă într-un dosar rutier

Potrivit anchetatorilor, faptele ar fi avut loc pe 29 septembrie 2026, când comisarul-șef ar fi pretins și primit 5.000 de euro de la L.I.C., persoană cercetată într-un dosar penal instrumentat de polițiștii din Bălcești, județul Vâlcea.

Dosarul respectiv viza două presupuse infracțiuni rutiere: conducerea unui vehicul în perioada suspendării dreptului de a conduce și conducerea unui vehicul neînmatriculat.

În schimbul banilor, adjunctul șefului Poliției Râmnicu Vâlcea ar fi lăsat să se înțeleagă că are influență asupra polițiștilor care efectuau cercetările.

Mai exact, ofițerul ar fi promis că îi va determina pe anchetatori să instrumenteze dosarul astfel încât persoana cercetată să obțină o soluție de netrimitere în judecată.

Procurorii nu precizează dacă polițistul ar fi intervenit efectiv pe lângă colegii săi sau dacă aceștia ar fi dat curs vreunei solicitări.

Ancheta DNA, desfășurată cu sprijinul Direcției Generale Anticorupție

Cercetările sunt efectuate de DNA Pitești, cu sprijinul Direcției Generale Anticorupție – Serviciul Județean Anticorupție Vâlcea.

Potrivit comunicatului, celor doi inculpați le-au fost aduse la cunoștință acuzațiile și drepturile procesuale prevăzute de lege.