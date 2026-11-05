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Controale mai rapide la granițele României. Guvernul pregătește modernizarea punctelor de frontieră

Guvernul a decis joi înființarea unui grup de lucru care să identifice soluții pentru reducerea aglomerației și accelerarea controalelor la punctele de trecere a frontierei. Primele măsuri vor viza granița României cu Republica Moldova și trebuie propuse în termen de șapte zile.
Controale mai rapide la granițele României. Guvernul pregătește modernizarea punctelor de frontieră
Sursa foto: Guvernul României
Oana Antipa
05 nov. 2026, 15:41, Social
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Potrivit memorandumului aprobat în ședința de joi, noul grup de lucru interinstituțional va fi coordonat de Ministerul Afacerilor Interne (MAI) și va avea ca principal obiectiv îmbunătățirea activității din punctele de trecere a frontierei.

Autoritățile urmăresc simplificarea procedurilor de control, reducerea timpilor de așteptare și fluidizarea circulației persoanelor și a mijloacelor de transport. O altă prioritate o reprezintă îmbunătățirea colaborării dintre instituțiile care au atribuții în gestionarea traficului transfrontalier.

Din grup vor face parte reprezentanți cu funcții de decizie, la nivel de secretar de stat sau echivalent, precum și experți din șase instituții: Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, Ministerul Dezvoltării, Ministerul Finanțelor, Ministerul Agriculturii și Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor.

Primele propuneri trebuie prezentate în șapte zile

O atenție deosebită va fi acordată punctelor de trecere a frontierei dintre România și Republica Moldova, unde autoritățile trebuie să identifice măsuri imediate pentru creșterea capacității de procesare a pasagerilor și mărfurilor.

Conform documentului guvernamental, primele soluții trebuie identificate și propuse în cel mult șapte zile de la adoptarea memorandumului. Acestea vor viza îmbunătățirea capacității operaționale și organizatorice a punctelor de frontieră.

În paralel, grupul interinstituțional are la dispoziție 14 zile pentru a formula propuneri pe termen mediu și lung, destinate optimizării organizării și funcționării punctelor de trecere a frontierei.

Modernizarea infrastructurii și digitalizarea controalelor, printre priorități

Activitatea grupului va include monitorizarea permanentă a situației de la frontieră, evaluarea riscurilor și analizarea exemplelor de bune practici utilizate în alte state europene.

Fiecare instituție participantă va trebui să propună măsuri în propriul domeniu de competență, inclusiv eventuale modificări legislative care ar putea contribui la eficientizarea controalelor.

Un capitol important îl reprezintă identificarea investițiilor necesare pentru modernizarea infrastructurii și îmbunătățirea dotărilor din punctele de trecere a frontierei.

Autoritățile vor analiza inclusiv posibilitățile de accelerare a digitalizării proceselor de control și de adaptare a echipamentelor la noile tehnologii.

De asemenea, grupul va urmări stabilirea unui standard minim comun de dotare și funcționalitate pentru punctele de trecere a frontierei, astfel încât activitatea acestora să poată fi organizată după cerințe unitare.

Memorandumul stabilește, în această etapă, termene pentru formularea propunerilor, nu și pentru implementarea efectivă a măsurilor.

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