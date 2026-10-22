Sfârșitul disputei Schengen dintre Roma și Madrid. Controalele din porturi și aeroporturi nu mai sunt prelungite

Decizia a fost luată de miniștrii de Interne Matteo Piantedosi și Fernando Grande-Marlaska, într-o convorbire telefonică organizată după întâlnirea dintre premierii Giorgia Meloni și Pedro Sánchez, la marginea Consiliului European, potrivit Il Messaggero.

Măsura vine după o analiză atentă a situației și va fi însoțită de un schimb mai intens de informații între cele două țări, „pentru a garanta deplina securitate a spațiului comun Schengen”, precizează Viminale.

Cum a început disputa

Italia a reintrodus controalele în porturi și aeroporturi pentru cei care soseau din Spania la 1 august, după ce aproximativ 60.000 de migranți din Maroc au intrat în enclava spaniolă Ceuta. Verificările vizau cetățenii din afara Uniunii Europene, nu și pe europeni, potrivit AFP.

Madridul a răspuns pe 8 august cu controale asupra pasagerilor sosiți din Italia pe calea aerului sau pe mare. Ambele țări au prelungit apoi măsurile, din 15 în 15 zile.

Piantedosi a spus atunci că măsura nu a fost „deosebit de invazivă” și a permis cetățenilor europeni să circule normal. Comisarul european pentru afaceri interne, Magnus Brunner, a declarat în Parlamentul European că integritatea spațiului Schengen a rămas intactă, pentru că majoritatea celor intrați în Ceuta s-au întors în Maroc în câteva ore, potrivit Domani.

Ce rămâne în vigoare

Decizia privește doar legăturile aeriene și maritime dintre Italia și Spania.

Controalele Italiei la frontiera terestră cu Slovenia, introduse în octombrie 2023, au fost prelungite până la 18 decembrie 2026.