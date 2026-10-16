Italia prelunge suspendarea acordului Schengen cu Spania. Măsura vine pe fondul creșterii numărului de migranți

Decizia prelungește controalele la frontieră și aliniază poziția Romei cu măsura adoptată de Madrid, care a suspendat, la rândul său, aranjamentele Schengen cu Italia până la 22 octombrie.

În zilele următoare, miniștrii de Interne ai celor două țări vor discuta despre posibile forme alternative de cooperare, potrivit aceleiași surse.

Italia prelungește suspendarea acordului Schengen cu Spania

Decizia autorităților italiene vine după mai multe prelungiri ale măsurii inițiate la 31 iulie. Roma a suspendat aplicarea acordului Schengen la frontiera cu Spania ca răspuns la creșterea puternică a numărului de migranți care au ajuns în enclava spaniolă Ceuta, din Maroc, scrie Reuters.

Ceuta este un teritoriu spaniol situat pe coasta nordică a Africii, la granița cu Marocul. Poziția sa geografică o transformă într-un punct important al rutelor de migrație către teritoriul spaniol și, implicit, către Uniunea Europeană.

Prin prelungirea suspendării, Italia menține măsurile care limitează aplicarea regimului obișnuit de liberă circulație la frontiera cu Spania. Durata exactă a noii prelungiri nu a fost precizată separat, însă aceasta este de o săptămână, potrivit sursei guvernamentale italiene.

Spania a suspendat, la rândul său, acordul Schengen cu Italia

Măsura adoptată de Roma urmează deciziei Madridului de a suspenda propriile aranjamente Schengen cu Italia până la 22 octombrie. Astfel, cele două state au introdus măsuri reciproce care afectează aplicarea regimului de liberă circulație la frontierele dintre ele.

În luna august, guvernul spaniol a criticat decizia Italiei, pe care a descris-o drept „nedreaptă, contrară intereselor Uniunii Europene și discriminatorie față de populația Spaniei”.

Disputa evidențiază divergențele dintre cele două guverne în privința gestionării migrației și a măsurilor de control la frontiere. În timp ce Roma a justificat suspendarea prin creșterea numărului de migranți care au ajuns în Ceuta, Madridul a contestat legalitatea și oportunitatea politică a deciziei.

Italia și Spania caută soluții pentru cooperarea în domeniul migrației

În următoarele zile, miniștrii de Interne ai Italiei și Spaniei urmează să analizeze posibilități alternative de cooperare. Discuțiile ar putea contribui la identificarea unor soluții pentru gestionarea situației de la frontiere și a fluxurilor de migrație.

Acordul Schengen permite, în mod obișnuit, circulația fără controale sistematice la frontierele interne ale statelor participante. Totuși, țările pot reintroduce temporar controale în anumite circumstanțe, în condițiile prevăzute de normele europene.

Nu au fost anunțate, deocamdată, rezultatele discuțiilor dintre cele două guverne sau eventuale modificări ale măsurilor aflate în vigoare.