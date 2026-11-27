Premierul socialist Pedro Sánchez a convocat alegerile anticipate în octombrie, după ce Parlamentul a respins măsurile guvernului său pentru combaterea crizei locuințelor, pe fondul unor ample proteste provocate de creșterea chiriilor și a prețurilor proprietăților.

Ce arată ultimele sondaje. Dreapta radicală ar putea decide cine conduce Spania

Potrivit ultimei centralizări a sondajelor realizate de cotidianul El País, Partidul Popular (PP) condus de Alberto Núñez Feijóo, este favorit să câștige alegerile.

Intențiile de vot pentru principalele formațiuni politice sunt:

Partidul Popular (centru-dreapta) – 31,4%;

Partidul Socialist (centru-stânga) – 29,1%;

Vox (extrema dreaptă) – 17,9%;

Frente Amplio și alianțele asociate (stânga) – 6,8%.

Socialiștii au recuperat însă teren în timpul campaniei electorale. Diferența dintre cele două mari partide a scăzut de la aproximativ șase puncte procentuale, la începutul lunii octombrie, la puțin peste două puncte procentuale.

Marea necunoscută rămâne distribuția mandatelor în Congresul Deputaților. Pentru a obține majoritatea absolută sunt necesare 176 dintre cele 350 de mandate.

Vox, partidul condus de Santiago Abascal, ar putea deveni principalul beneficiar politic al scrutinului, având posibilitatea de a negocia intrarea la guvernare. Formațiunea a cunoscut o creștere importantă în rândul alegătorilor tineri, în special al bărbaților.

Criza locuințelor, una dintre principalele probleme ale Spaniei

În ciuda performanțelor economice peste media zonei euro, tot mai mulți spanioli întâmpină dificultăți în acoperirea cheltuielilor de zi cu zi.

Banca Spaniei estimează un deficit de aproximativ 750.000 de locuințe, care ar putea depăși un milion până în 2028. Chiria medie lunară a ajuns la 1.176 de euro, aproape cât salariul mediu lunar al unui tânăr spaniol, de 1.191 de euro.

Problema locuințelor a provocat manifestații de amploare și a devenit una dintre principalele teme ale campaniei electorale.

Alte subiecte importante sunt inflația, imigrația, listele de așteptare din sistemul medical și scandalurile de corupție care au afectat imaginea guvernului socialist.

Pedro Sánchez riscă să piardă puterea după mai bine de opt ani

Aflat la conducerea guvernului din 2018, Pedro Sánchez este al doilea cel mai longeviv premier al Spaniei din perioada democratică începută odată cu adoptarea Constituției din 1978, după Felipe González.

Ultimii ani ai mandatului său au fost marcați de tensiuni parlamentare și anchete judiciare care au vizat membri ai familiei sale și foști colaboratori apropiați.

Sánchez a reușit să rămână la putere după alegerile din 2023, deși Partidul Popular obținuse cel mai mare număr de mandate. Socialistul a negociat atunci sprijinul mai multor formațiuni regionale, inclusiv al separatiștilor catalani.

Ce înseamnă alegerile pentru cei peste 600.000 de români din Spania

Potrivit datelor publicate în această săptămână de Institutul Național de Statistică din Spania (INE), la începutul anului 2026 în această țară locuiau 602.827 de cetățeni români.

Românii reprezintă a treia cea mai numeroasă comunitate de cetățeni străini din Spania, după marocani și columbieni, și cea mai mare comunitate provenită dintr-un alt stat al Uniunii Europene.

Imigrația se află în centrul campaniei electorale. Vox promite o înăsprire radicală a politicilor privind migrația și expulzarea migranților aflați ilegal în țară, în timp ce Partidul Popular susține consolidarea controalelor la frontiere.

Cetățenii români beneficiază însă, în calitate de cetățeni ai Uniunii Europene, de dreptul la liberă circulație și de acces la piața muncii din Spania, în condițiile legislației europene. O eventuală schimbare de guvern ar putea avea însă implicații pentru români prin politicile privind fiscalitatea, piața muncii, accesul la locuințe și serviciile publice.

De ce sunt importante alegerile din Spania pentru Europa

O eventuală victorie a dreptei ar modifica echilibrul politic din Uniunea Europeană. Spania este a patra economie a blocului comunitar și una dintre puținele mari țări europene conduse în prezent de un premier socialist.

Schimbarea guvernului de la Madrid ar putea influența negocierile europene privind migrația, viitorul buget multianual al UE, politicile climatice și relațiile externe ale blocului comunitar.

Santiago Abascal face parte din aceeași familie politică europeană cu Marine Le Pen și Viktor Orbán, Vox fiind membru al grupului Patrioți pentru Europa din Parlamentul European.

Când se închid urnele și când vom afla rezultatele

Secțiile de votare se vor deschide duminică la ora 9:00 și se vor închide la ora 20:00, respectiv ora 21:00 în România, în cea mai mare parte a Spaniei.

Alegătorii vor desemna cei 350 de membri ai Congresului Deputaților și 208 membri ai Senatului.

Primele rezultate provizorii vor fi publicate duminică seara, iar configurația viitorului Parlament ar trebui să fie în mare parte cunoscută în cursul nopții.

Ulterior, regele Felipe al VI-lea va consulta reprezentanții partidelor și va propune un candidat pentru funcția de prim-ministru, care va trebui să obțină încrederea Parlamentului.