Pe 29 noiembrie, Spania se prezintă la urne pentru a vota în cadrul alegerilor anticipate, convocate de premierul Pedro Sanchez pentru a-și consolida sprijinul parlamentar. Demersul a fost declanșat în contextul nemulțumirii populației privind criza locuințelor, având loc inclusiv proteste de mare amploare.

Alegerile parlamentare vor fi urmărite cu mare atenție și de către piețele financiare. Reuters a realizat o analiză înaintea scrutinului și a formulat cinci întrebări-cheie.

Ce va însemna rezultatul alegerilor

Rezultatul scrutinului ar trebui să determine un aspect mai concret în privința piețelor: dacă se va continua politica actuală sau dacă va fi implementată o agendă mai conservatoare și mai favorabilă pieței.

În scenariul unei victorii a Partidului Popular, guvernul ar urma probabil să promoveze reduceri de impozite și politici de imigrație mai stricte, chiar dacă Spania se confruntă cu un deficit de forță de muncă.

În cazul finanțelor publice ale Spaniei, se așteaptă ca rezultatul să nu producă schimbări notabile, iar deficitul bugetar să rămână relativ stabil, sub pragul de 3% din PIB în 2026 și 2027.

Pe de altă parte, dacă Pedro Sanchez va câștiga un nou mandat în urma alegerilor, guvernul său ar continua probabil să prioritizeze cheltuielile sociale și să utilizeze imigrația pentru a acoperi deficitul de forță de muncă.

Care sunt perspectivele economice

Potrivit Reuters, UBS este de părere că un punct bun de plecare pentru un nou guvern stă în scăderea raportului datorie/PIB, dar și în prețuri mai mici la energie, în contextul extinderii surselor regenerabile.

„Ne așteptăm ca performanța superioară a Spaniei să se mențină încă câțiva ani, înainte ca creșterea economică să convergă treptat către media zonei euro”, a declarat Paolo Grignani, economist senior la Oxford Economics, pentru Reuters.

Care sunt sectoarele pieței bursiere care ar putea fi afectate

Analiștii de la Jefferies indică faptul că o schimbare a guvernării către centru-dreapta ar fi benefică pentru bănci, pentru că PP susține o agendă mai favorabilă mediului de afaceri, printre care impozite pe profit reduse și măsuri de stimulare a investițiilor private.

În prezent, băncile sunt vizate de o taxă specială în cazul profiturilor excepționale. Deși liderul PP, Alberto Nuñez Feijoo, a afirmat că nu vrea să impună impozite mai mari băncilor, în această săptămână a fost prelungită taxa bancară cu un an, care ar urma să genereze 1,4 miliarde de euro.

În plus, potrivit unui analist RBC, propunerile PP privind prelungirea duratei de viață a reactoarelor nucleare fără un termen limită sunt pozitive atât pentru centralele nucleare, cât și pentru operatorii de rețele electrice.

Euro poate fluctua?

Reuters, notează că un rezultat concludent al alegerilor, care ar indica o stabilitate politică, poate duce la un euro cu fluctuații.

De exemplu, protestele recente din Franța și Belgia au contribuit la o slăbire a euro.

În prezent, euro se situează la puțin sub 1,10 dolari, după ce a atins recent cele mai scăzute niveluri din aprilie 2025.

Impact asupra Europei

Scrutinul de duminică din Spania este unul cu miză mare. O înfrângere a socialiștilor ar însemna sfârșitul unuia dintre ultimele guverne de stânga aflate la putere în Europa, în timp ce extrema dreaptă înregistrează creșteri importante pe întreg continentul.

Se preconizează că Franța, Italia și Grecia vor organiza alegeri anul viitor, în timp ce Germania va organiza alegeri regionale. O înclinare spre extrema dreaptă în întreaga Europă ar avea inclusiv un impact asupra piețelor financiare.

„Dacă ne îndreptăm spre extreme, acest lucru devine mai puțin favorabil piețelor”, a declarat Evelyne Gomez-Liechti, strateg în domeniul activelor multiple la Mizuho.