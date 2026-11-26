Musk a explicat miercuri, într-o postare pe platforma X, că una dintre acțiuni va fi oferită de SpaceX, iar cealaltă va proveni din donația sa personală, scrie Reuters. Anunțul vizează aproximativ 72 de milioane de copii și adolescenți cu vârste sub 18 ani din SUA. La prețul de închidere de miercuri, de 127,44 dolari pentru o acțiune SpaceX, valoarea totală a donației ar ajunge la aproape 18 miliarde de dolari.

Cum ar urma să primească copiii acțiunile SpaceX

Compania a anunțat că va distribui câte o acțiune nou-emisă din clasa A pentru fiecare cont activ din programul guvernamental „Trump Accounts”. Elon Musk s-a angajat să ofere personal un număr egal de acțiuni. Programul a fost creat pentru ca americanii sub 18 ani să poată acumula economii și investiții încă din copilărie. Casa Albă a anunțat în octombrie că aproape 70 de milioane de astfel de conturi fuseseră deschise.

Deocamdată, nu este clar dacă donația personală a lui Musk va fi condiționată de existența unui cont în program sau dacă acțiunile vor putea fi vândute imediat după distribuire iar SpaceX nu a oferit precizări suplimentare despre aceste condiții.

Every child in America will receive two SpaceX shares, one from the company and one from me personally — Elon Musk (@elonmusk) November 26, 2026

Musk își dublează promisiunea făcută în octombrie

Luna trecută, omul de afaceri anunțase că intenționează să ofere, în 2027, câte una dintre acțiunile sale SpaceX fiecărui copil american. Noua inițiativă adaugă contribuția companiei la donația personală a miliardarului. Potrivit presei intrernaționale, Musk deținea aproximativ 6,42 miliarde de acțiuni SpaceX în iunie, iar averea sa era estimată la circa 824 de miliarde de dolari.

Christopher Brankin, consultant pentru piețele globale la Mitrade Group, consideră că distribuirea acțiunilor ar putea crea o bază foarte mare de acționari pe termen lung și ar familiariza tinerii cu investițiile. Musk nu este singurul antreprenor din tehnologie care promite să redistribuie o parte din valoarea companiilor dezvoltate în jurul inteligenței artificiale. Compania Anthropic a anunțat luna trecută că va aloca 5% din acțiunile sale unui fond destinat proiectelor de interes public. La evaluarea de atunci, participația valora aproximativ 54 de miliarde de dolari.