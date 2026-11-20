Evoluția vine la numai o zi după debutul spectaculos al companiei pe bursa Nasdaq, când titlurile sale au crescut cu 17% la închiderea primei ședințe de tranzacționare.

Un test important

La un moment dat în cursul zilei de vineri, acțiunile Anthropic au coborât până la aproximativ 85 de dolari, după ce oferta publică inițială fusese stabilită la 83 de dolari.

În prima zi de tranzacționare, titlurile au debutat la 111,50 dolari și au atins un maxim de 115 dolari, înainte de a încheia ședința la 97,17 dolari.

Compania care dezvoltă chatbotul Claude a atras 81 de miliarde de dolari prin oferta publică inițială, într-o operațiune de referință pentru industria inteligenței artificiale.

Listarea a fost considerată un test important pentru sector, în condițiile în care Anthropic este prima companie de inteligență artificială de frontieră care ajunge pe piața publică.

Volatilitatea din primele zile sau chiar săptămâni de tranzacționare era însă anticipată de analiști, având în vedere lipsa unor companii direct comparabile pe piața bursieră.

Evoluția a fost pusă în paralel cu debutul SpaceX, compania lui Elon Musk, ale cărei acțiuni au înregistrat fluctuații importante în primele săptămâni după listare.

Investitorii reevaluează perspectivele sectorului AI

Scăderea acțiunilor Anthropic s-a produs într-un context mai amplu de corecție pe piețele financiare, în special în sectorul tehnologic.

Până la jumătatea ședinței de vineri, indicele S&P 500 pierduse aproximativ 2,8%, iar Dow Jones Industrial Average scăzuse cu peste 1%.

Ambii indici au ajuns temporar în teritoriu de corecție, definit printr-o scădere de cel puțin 10% față de un maxim recent.

Indicele tehnologic Nasdaq Composite a înregistrat un declin de peste 4%, pe fondul vânzărilor de acțiuni ale marilor companii din domeniu.

Cele mai afectate

Printre cele mai afectate s-au numărat Nvidia, ale cărei acțiuni au pierdut peste 11%, și companiile Tesla și SpaceX, cu scăderi de peste 6%.

Meta a coborât cu peste 5%, iar Amazon a înregistrat un declin de peste 3,5%.

Apple și Alphabet au consemnat pierderi mai moderate.

Presiunea asupra sectorului tehnologic este alimentată și de întrebările privind sustenabilitatea investițiilor masive în inteligența artificială.

Marile companii de tehnologie au cheltuit împreună peste un trilion de dolari în ultimul an, iar investitorii încep să pună sub semnul întrebării momentul în care aceste investiții vor genera profituri proporționale.

Ed Moya, strateg la firma de analiză AlphaSense, a declarat pentru BBC că listarea spectaculoasă a Anthropic nu a reușit să restabilească încrederea în piața mai largă a inteligenței artificiale.

Deși cererea pentru tehnologie rămâne ridicată, investitorii sunt tot mai preocupați de costul creșterii și de perspectivele de profitabilitate.

Potrivit analistului, Wall Street începe să se îndepărteze de strategia prin care recompensa creșterea cu orice preț și solicită tot mai mult fluxuri de numerar solide și un calendar clar pentru obținerea profitului.

Scăderi importante și pe bursele europene și asiatice

Corecția s-a extins și pe piețele internaționale.

În Europa, indicele german DAX a închis în scădere cu 2,6%, CAC 40 din Franța a pierdut 1,9%, iar FTSE 100 din Marea Britanie a coborât cu 1%.

Cele mai puternice corecții din Asia au fost înregistrate pe piețele cu expunere ridicată la tehnologie. Indicii sud-coreean Kospi și japonez Nikkei 225 au încheiat ședința de vineri cu pierderi de aproximativ 5%, în timp ce acțiunile producătorilor de cipuri și echipamente electronice au fost puternic afectate.

Bursa din Taiwan a scăzut cu aproximativ 6% vineri, iar pierderea săptămânală a depășit 17%, fiind raportată drept cea mai mare corecție săptămânală din 1990.