Informația a fost dezvăluită de o ofertă de angajare publicată recent de companie. Apple caută un manager senior de inginerie care să coordoneze dezvoltarea unui „agent AI care poate folosi un computer”.

„Imaginați-vă un agent AI care poate folosi un computer așa cum ar face-o o persoană capabilă. Navighează pe internet, lucrează în mai multe aplicații, execută comenzi, scrie și depanează cod și accesează servicii, alegând instrumentul potrivit pentru fiecare etapă. Face toate acestea în mod privat și cu nivelul de finisare pe care oamenii îl așteaptă de la Apple”, se arată în anunțul de angajare.

Potrivit descrierii postului, agentul ar trebui să poată trece cu ușurință de la un instrument la altul și să îndeplinească sarcini complexe, care presupun mai mulți pași și utilizarea aplicațiilor, browserelor, liniilor de comandă, codului și interfețelor de programare (API).

Publicația TechCrunch a solicitat un punct de vedere din partea Apple, însă compania nu a oferit un răspuns.

Apple intră într-o cursă tot mai intensă pentru dezvoltarea agenților AI

Agenții AI capabili să efectueze sarcini pe computer în numele utilizatorilor au devenit unul dintre domeniile în care marile companii de tehnologie investesc tot mai mult. Anthropic și OpenAI au lansat deja astfel de servicii, iar Meta a intrat, la rândul său, pe această piață cu gama de agenți Muse.

Apple încearcă să își extindă oferta de produse bazate pe inteligență artificială, iar dezvoltarea unui agent propriu ar putea reprezenta un nou pas în această direcție.

În paralel, compania ia măsuri pentru a limita accesul agenților dezvoltați de terți la controlul complet al computerelor sale. Bloomberg scrie că o versiune viitoare a sistemului de operare macOS 27.3 va include avertismente prin care utilizatorii vor fi descurajați să acorde aplicațiilor terțe acces complet la dispozitive.

În octombrie, Apple le-a transmis dezvoltatorilor că intenționează să introducă măsuri suplimentare de control, astfel încât utilizatorii care doresc să acorde unei aplicații un asemenea nivel de acces să fie nevoiți să își exprime acordul printr-o acțiune explicită.

Potrivit Bloomberg, Apple a luat în calcul lansarea propriului agent AI chiar de la sfârșitul anului viitor. Proiectul se află însă în stadiu incipient, iar calendarul lansării nu este cert.