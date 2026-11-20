Cele mai multe dintre cele aproape 600 de sesizări publice depuse împotriva construirii unui centru de date de 16,2 miliarde de lire sterline, în localitatea Kogan din Australia, au contestat proiectul sau au cerut amânarea acestuia, potrivit The Independent.

Western Downs Digital Park ar urma să fie construit de compania singaporeză Zerra DC, iar Anthropic, dezvoltatorul de modele de inteligență artificială, ar urma să fie principalul chiriaș. Localitatea Kogan se află la aproximativ 250 de kilometri vest de Brisbane și avea 355 de locuitori la ultimul recensământ.

Apa, energia și zgomotul, principalele motive de îngrijorare

Din aproape 600 de sesizări, doar două au susținut proiectul, una a fost neutră, iar celelalte 595 au exprimat opoziție sau au solicitat amânarea investiției până la clarificarea problemelor de mediu.

„Un număr semnificativ de sesizări ridică probleme legitime privind apa, energia, zgomotul, drumurile, locuințele și amploarea proiectului”, se arată în documentul depus în numele dezvoltatorului.

Obiecțiile au vizat în special consumul de apă, cererea de electricitate și efectele asupra prețurilor, zgomotul, deteriorarea drumurilor și presiunea asupra locuințelor.

Aproximativ o treime dintre sesizări au venit de la persoane care locuiesc la mai puțin de 200 de kilometri de amplasament. Înainte ca Anthropic să fie anunțată drept chiriaș, pe 15 septembrie, proiectul primise doar cinci obiecții. Celelalte au fost depuse până pe 11 noiembrie, la încheierea consultării publice.

Un purtător de cuvânt al Zerra DC a declarat că sesizările „arată că oamenii vor să aibă un cuvânt mai important de spus în modul în care se dezvoltă proiectul”. Compania a anunțat că își va extinde consultările cu comunitatea și va prezenta modificările solicitate. Anthropic nu a comentat.

Unul dintre cele mai mari centre de date din Australia

Centrul ar urma să fie construit pe teren agricol, la distanță de zonele rezidențiale, și ar avea o capacitate de calcul de 1,44 gigawați, ceea ce l-ar transforma într-una dintre cele mai mari facilități de acest tip din Australia.

Opoziția localnicilor vine după ce Goodman Group a renunțat în septembrie la un proiect de aproximativ 1,2 miliarde de dolari australieni în Sydney, în urma protestelor publice. NextDC a amânat, de asemenea, un proiect în Melbourne, pe fondul îngrijorărilor privind consumul de energie.

Documentul privind sesizările a fost publicat în aceeași săptămână în care Anthropic a debutat pe Wall Street. Oferta publică inițială, lansată pe 18 noiembrie, a evaluat compania la aproximativ 1.500 de miliarde de dolari.