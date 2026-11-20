Potrivit Sky News, înțelegerea privind taxele de școlarizare nu a fost finalizată, iar acordurile referitoare la comerțul cu produse alimentare și băuturi, piața certificatelor de emisii și programul de mobilitate pentru tineri nu vor fi puse în aplicare până la rezolvarea acestei dispute.

Marea Britanie și Uniunea Europeană și-au acordat un termen de șase luni pentru a ajunge la un compromis.

Ce acorduri au convenit Marea Britanie și Uniunea Europeană

Cele două părți au ajuns la un acord privind un program care ar permite unui număr de 100.000 de tineri europeni, cu vârste de până la 31 de ani, să locuiască și să muncească în Marea Britanie. În același timp, un număr similar de tineri britanici ar putea beneficia de aceleași drepturi în statele membre ale UE.

Un alt acord vizează exporturile de produse alimentare și băuturi, prin reducerea barierelor comerciale dintre cele două piețe.

De asemenea, Marea Britanie ar urma să se alăture sistemului european de comercializare a certificatelor de emisii, mecanism prin care sunt stabilite costuri pentru emisiile de gaze cu efect de seră.

Totuși, niciunul dintre aceste acorduri nu va intra în vigoare până când cele două părți nu vor rezolva disputa privind taxele universitare.

De ce insistă UE asupra taxelor universitare

Uniunea Europeană dorește ca studenții europeni care aleg universitățile britanice să beneficieze de aceleași taxe de școlarizare ca studenții din Marea Britanie, așa cum se întâmpla înainte de Brexit.

După ieșirea Marii Britanii din UE, studenții europeni au pierdut accesul automat la acest regim și au fost încadrați, în general, în categoria studenților internaționali, pentru care universitățile britanice pot percepe taxe mai mari.

Londra a acceptat în principiu să negocieze un acord privind taxele universitare, însă condițiile concrete trebuie stabilite în următoarele șase luni.

Ce alte puncte tensionează negocierile dintre Londra și Bruxelles

Un alt subiect important îl reprezintă dorința Marii Britanii de a participa la regulile europene „Made in Europe”, concepute pentru a proteja industria europeană de importurile ieftine, în special cele provenite din China, inclusiv prin aplicarea unor tarife.

Potrivit analizei Sky News, premierul britanic ar putea accepta concesii în privința taxelor universitare pentru a obține progrese în acest domeniu.

O altă divergență privește participarea Marii Britanii la piața unică europeană a energiei electrice, despre care Londra consideră că ar putea contribui la reducerea prețurilor.

În schimb, Uniunea Europeană solicită o contribuție financiară britanică la fondurile europene de coeziune socială. Această condiție ar putea fi dificil de acceptat din punct de vedere politic în Marea Britanie.