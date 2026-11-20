În luna octombrie a acestui an, mii de frigidere și congelatoare din mai multe țări europene, printre care Franța și Belgia, au fost ținta atacurilor cibernetice, în urma cărora temperatura a crescut brusc până la 50 de grade Celsius. Din acest motiv, tone de alimente au fost deteriorate și retrase de la comercializare, provocând pagube însemnate.

Totuși, Marea Britanie a fost „ocolită” de aceste atacuri, după ce autoritățile au derulat o operațiune secretă de securitate cibernetică pentru a proteja mii de frigidere și congelatoare din marile supermarketuri, depozite, restaurante, benzinării și stadioane împotriva hackerilor.

BBC a dezvăluit că la sfârșitul lunii octombrie, cercetătorii în domeniul securității au descoperit o breșă majoră care, dacă ar fi fost identificată de hackeri, ar fi putut provoca pagube și mai grave în Marea Britanie.

În aceste condiții, zeci de companii din țară au fost avertizate în privința acestei breșe de securitate.

Ce au făcut autoritățile

Concret, mii de dispozitive care controlau zeci de mii de aparate frigorifice au fost deconectate de la internetul public, fie de la distanță, fie fizic. Personalul a trebuit să scoată cablurile de internet și să monitorizeze temperaturile manual.

Potrivit BBC, multe dintre lanțurile de supermarketuri din țară și-au trimis echipele IT pentru a remedia riscurile. Un angajat al unui lanț de magazine a declarat sub anonimat pentru BBC că au fost deconectate, zilnic, timp de o săptămână, sute de dispozitive.