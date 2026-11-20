În luna octombrie a acestui an, mii de frigidere și congelatoare din mai multe țări europene, printre care Franța și Belgia, au fost ținta atacurilor cibernetice, în urma cărora temperatura a crescut brusc până la 50 de grade Celsius. Din acest motiv, tone de alimente au fost deteriorate și retrase de la comercializare, provocând pagube însemnate.
Totuși, Marea Britanie a fost „ocolită” de aceste atacuri, după ce autoritățile au derulat o operațiune secretă de securitate cibernetică pentru a proteja mii de frigidere și congelatoare din marile supermarketuri, depozite, restaurante, benzinării și stadioane împotriva hackerilor.
BBC a dezvăluit că la sfârșitul lunii octombrie, cercetătorii în domeniul securității au descoperit o breșă majoră care, dacă ar fi fost identificată de hackeri, ar fi putut provoca pagube și mai grave în Marea Britanie.
În aceste condiții, zeci de companii din țară au fost avertizate în privința acestei breșe de securitate.
Concret, mii de dispozitive care controlau zeci de mii de aparate frigorifice au fost deconectate de la internetul public, fie de la distanță, fie fizic. Personalul a trebuit să scoată cablurile de internet și să monitorizeze temperaturile manual.
Potrivit BBC, multe dintre lanțurile de supermarketuri din țară și-au trimis echipele IT pentru a remedia riscurile. Un angajat al unui lanț de magazine a declarat sub anonimat pentru BBC că au fost deconectate, zilnic, timp de o săptămână, sute de dispozitive.
„Chiar părea o cursă contra cronometru, având în vedere că ne așteptam la un nou val de astfel de atacuri asupra frigiderelor. (…) Ar fi putut avea consecințe devastatoare, cu întreruperi ale activității și probleme în lanțul de aprovizionare”, a declarat angajatul pentru BBC.
La sfârșitul lunii octombrie și în primele zile ale lunii noiembrie, numeroase supermarketuri din întreaga Europă au semnalat întreruperi ale sistemelor lor de refrigerare și congelare.
Concret, temperatura frigiderelor și congelatoarelor a crescut. Astfel de incidente au fost semnalate în cel puțin șapte țări ale UE — Belgia, Luxemburg, Suedia, Irlanda, Finlanda, Țările de Jos și Estonia. Unii comercianți cu amănuntul au menționat că temperaturile din frigidere au crescut brusc până la 50 de grade Celsius.
Atacuri cibernetice similare au avut loc și în Franța. Hackerii par să fi manipulat de la distanță sistemele de refrigerare prin activarea mecanismelor de dezghețare. Pe 9 noiembrie, Franța a acuzat oficial Iranul că se află în spatele acestei operațiuni și că 700 de puncte de distribuție a produselor alimentare din Franța au fost afectate.