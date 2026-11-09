UE trebuie să-și regândească securitatea în era marilor companii tech. Avertismentul unui oficial european

Uniunea Europeană trebuie să-și regândească modul în care abordează securitatea, pe măsură ce marile companii de tehnologie devin tot mai puternice, potrivit Reuters.

Riscurile generate de acestea depășesc problemele obișnuite legate de concurență, afectând chiar și securitatea cibernetică, democrația și valorile europene, a declarat luni Teresa Ribera, vicepreședinta executivă al Comisiei Europene.

Prezentă la Lisabona, aceasta le-a spus jurnaliștilor că Europa trebuie să își extindă conceptul de securitate, fiindcă simpla verificare și monitorizare a dispozitivelor conectate la infrastructura critică nu mai sunt suficiente.

„Trebuie să revizuim și să aprofundăm conceptul nostru de securitate, inclusiv securitatea cibernetică”, a declarat oficialul european.

Potrivit acesteia, securitatea nu înseamnă doar protejarea sistemelor și a infrastructurii, ci și garantarea faptului că marile companii de tehnologie funcționează după reguli democratice.

„Trebuie să acționăm destul de rapid în implementarea acestor noi abordări… Acesta este unul dintre cele mai critice subiecte pentru securitate, pentru democrație și pentru valorile (noastre)”, a mai spus Teresa Ribera.

Atacurile cibernetice, un risc tot mai mare pentru Europa

Vicepreședinta executivă a Comisiei Europene a menționat și lista lungă de atacuri cibernetice care au avut loc recent în Europa.

Unele dintre acestea au provocat supraîncălzirea unor frigidere, au perturbat serviciile de transport și au afectat procese electorale, inclusiv în Republica Moldova.

Exemplele arată că atacurile cibernetice pot avea foarte mult efecte asupra vieții de zi cu zi, dar și asupra funcționării instituțiilor și a proceselor democratice.

Teresa Ribera a refuzat însă să comenteze cazurile recente de securitate în care sunt implicate companiile Nvidia și OpenAI.

Investigații care vizează Nvidia și OpenAI

Nvidia investighează acuzațiile potrivit cărora directorul general al companiei, Jensen Huang, ar fi fost ținta unei operațiuni desfășurate de servicii de informații străine, cu legături în China.

Într-un alt caz, autoritățile americane au arestat un fost inginer al companiei OpenAI, sub acuzații legate de spionaj.