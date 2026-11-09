Miniștrii de externe din G7 analizează efectele înfrângerii lui Trump asupra politicii externe americane. Ce se află pe agenda discuțiilor de la Paris

Miniștrii de externe ai statelor din G7 s-au reunit luni, la Paris, pentru a analiza dacă înfrângerea suferită de președintele Donald Trump la alegerile de la jumătatea mandatului va schimba abordarea administrației de la Washington față de Ucraina, Orientul Mijlociu și relațiile cu cei mai apropiați aliați, potrivit Reuters.

Patru diplomați din cadrul G7 spun că rezultatele obținute de democrați în aceste alegeri ar putea limita libertatea de acțiune a Casei Albe.

Potrivit acestora, nu trebuie așteptată o revenire a SUA la politica tradițională de cooperare internațională, atâta vreme cât Donald Trump continuă să controleze în mare parte politica externă americană.

Reuniunea a fost mutată în ultimul moment de la Marsilia la Paris, din motive de securitate, după mai multe săptămâni de proteste în Franța.

Întâlnirea marchează și prima participare a secretarului de stat american Marco Rubio în fața aliaților, după alegerile din SUA. El este considerat unul dintre potențialii candidați la alegerile prezidențiale americane din 2028.

Iranul se află, de asemenea, printre principalele subiecte de pe agenda discuțiilor. Aliații Statelor Unite din G7 au anunțat de multe ori că sunt rezervați privind posibilitatea unui conflict militar cu Iranul, de teama că noi acțiuni militare americane ar putea agrava situația.

Înainte de a ajunge la Paris, Marco Rubio a vrut să tempereze așteptările privind un posibil acord cu Iranul, unul dintre factorii care au contribuit la pierderea sprijinului electoral pentru Trump.

„Nu aș spune că suntem în pragul unui progres major”, a declarat Rubio. Acesta a mai spus că, uneori, liderii trebuie să continue să susțină politici nepopulare, dacă sunt convinși că reprezintă calea bună.

„În acest moment, lucrurile nu au fost foarte productive, deoarece cerințele iraniene sunt nu doar inacceptabile, ci, în unele cazuri, revoltătoare, ridicole și, pur și simplu, nerealiste”, a afirmat Marco Rubio.

Ucraina, în centrul discuțiilor înaintea negocierilor de la Abu Dhabi

G7 este format din Marea Britanie, Canada, Franța, Germania, Italia, Japonia și Statele Unite, alături de Uniunea Europeană. La reuniunea de la Paris participă și miniștri din Ucraina, Arabia Saudită, Egipt, Coreea de Sud și Brazilia.

Potrivit informațiilor, situația din Ucraina este una dintre principalele teme ale întâlnirii, care are loc înaintea discuțiilor trilaterale programate marți, la Abu Dhabi, între Ucraina, Rusia și SUA.

Ministrul francez de externe, Jean-Noel Barrot, a afirmat duminică că la discuțiile din capitala Emiratelor Arabe Unite vor fi prezenți și oficiali din Franța, Marea Britanie, Germania, NATO și Comisia Europeană.

În interiorul Europei există însă și diferențe de viziune privind modul în care statele europene ar trebui să se implice în negocierile pentru încheierea războiului.

Premierul Italiei, Giorgia Meloni, a avertizat, pe 5 noiembrie, că Europa riscă să devină irelevantă în eforturile diplomatice dacă statele membre continuă să acționeze separat.

Aceasta spune că țările europene ar trebui să ajungă la un acord privind desemnarea unui reprezentant comun. Problema aceasta ar putea fi abordată și în cadrul reuniunii G7 de la Paris.

Amenințările hibride, un alt subiect pe agenda G7

Discuțiile de la Paris vor include și amenințările hibride, după o serie de incidente care au avut loc în ultima perioadă în Europa.

Ministrul italian de externe, Antonio Tajani, a anunțat că această temă va fi abordată în cadrul reuniunii, după ce datele sale personale au fost publicate pe „dark web” de persoane pe care le-a descris drept hackeri pro-ruși.

În Europa au fost raportate recent mai multe incidente, printre care alerte false care au vizat zboruri, atacuri cibernetice asupra unor lanțuri de supermarketuri și încercări de exploatare a protestelor din Franța.