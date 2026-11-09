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„Coaliția de Voință” dă startul primelor exerciții militare în Polonia, pentru o posibilă misiune în Ucraina după război

Luni a început primul exercițiu militar al „Coaliției de Voință”, la care participă aproximativ 2.800 de soldați din 11 țări. Acesta se desfășoară în Polonia și simulează desfășurarea unei forțe multinaționale care ar putea contribui la menținerea păcii în Ucraina după încheierea războiului.
„Coaliția de Voință” dă startul primelor exerciții militare în Polonia, pentru o posibilă misiune în Ucraina după război
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Diana Nunuț
09 nov. 2026, 16:59, Știri externe
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Luni a început primul exercițiu militar al „Coaliției de Voință”, la care participă aproximativ 2.800 de soldați din 11 țări. Exercițiul simulează desfășurarea unei forțe multinaționale care ar putea contribui la menținerea păcii în Ucraina după încheierea războiului.

Exercițiul, denumit „Koalicja 2026” (Coaliția 2026), se desfășoară în Polonia și este condus de Franța și Marea Britanie. Acesta se va desfășura până pe 22 noiembrie, informează DPA.

„Coaliția celor dispuși” a fost înființată la începutul anului 2025 pentru a sprijini Ucraina, iar în luna decembrie a anului trecut s-a decis crearea unei forțe multinaționale, în cadrul unui summit privind Ucraina desfășurat la Berlin.

Ce țări vor participa la exercițiu

Potrivit Regatului Unit, exercițiul va simula desfășurarea trupelor și transportul de provizii, precum alimente și combustibil, mai relevă sursa citată.

Armata germană urmează să participe la exercițiu cu aproximativ 10 ofițeri de stat major, avioane cisternă și sprijin logistic. Pe de altă parte, Marea Britanie intenționează să desfășoare aproximativ 300 de militari și mai multe avioane de vânătoare.

În plus, Franța va contribui la acest exercițiu cu aproximativ 1.000 de soldați, dar și cu sisteme de apărare împotriva dronelor și drone de supraveghere cu rază scurtă de acțiune.

Potrivit DPA, alte țări participante la acest exercițiu sunt Belgia, Estonia, Lituania, Țările de Jos, Polonia, Spania și Suedia.

Formată în contextul eforturilor diplomatice și de securitate pentru obținerea unei păci juste și durabile în Ucraina, această coaliție are în vedere desfășurarea unei forțe de stabilizare pe teritoriul ucrainean după încetarea luptelor dintre Kiev și Moscova.

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