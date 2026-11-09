„Coaliția de Voință” dă startul primelor exerciții militare în Polonia, pentru o posibilă misiune în Ucraina după război

Luni a început primul exercițiu militar al „Coaliției de Voință”, la care participă aproximativ 2.800 de soldați din 11 țări. Exercițiul simulează desfășurarea unei forțe multinaționale care ar putea contribui la menținerea păcii în Ucraina după încheierea războiului.

Exercițiul, denumit „Koalicja 2026” (Coaliția 2026), se desfășoară în Polonia și este condus de Franța și Marea Britanie. Acesta se va desfășura până pe 22 noiembrie, informează DPA.

„Coaliția celor dispuși” a fost înființată la începutul anului 2025 pentru a sprijini Ucraina, iar în luna decembrie a anului trecut s-a decis crearea unei forțe multinaționale, în cadrul unui summit privind Ucraina desfășurat la Berlin. 🇫🇷🇬🇧 KOALICJA: The MNF-U is training to ensure a solid and lasting peace in Ukraine The Multinational Force-Ukraine (MNF-U), formed from the Coalition of the Willing and under 🇫🇷🇬🇧command, is launching its first major exercise: KOALICJA 📅 November 9–22, 2026

📍In Poland, Türkiye, and France

👥 2,800 soldiers from 11 nations Leading this exercise, Lieutenant General 🇬🇧 Bateman explains ⬇️ — The 🇫🇷 Joint Staff – Military operations (@FrenchForces) November 7, 2026 Ce țări vor participa la exercițiu

Potrivit Regatului Unit, exercițiul va simula desfășurarea trupelor și transportul de provizii, precum alimente și combustibil, mai relevă sursa citată.