Coaliția de Voință organizează primele exerciții militare comune în Polonia. Aproape 5.000 de militari se pregătesc pentru o posibilă misiune în Ucraina

Exercițiile se vor desfășura în localitatea Nowa Dęba, din sud-estul Poloniei, și vor fi conduse de Franța și Marea Britanie, relatează TVP World.

Aproximativ 3.000 de militari din 12 state europene vor participa la manevre, alături de alți 2.000 de militari polonezi. O delegație militară ucraineană va fi prezentă în calitate de observator, a transmis Ministerul polonez al Apărării pentru agenția de presă PAP.

Ce urmăresc primele exerciții militare ale Coaliției de Voință

Potrivit informațiilor publicate de Le Monde, principalul obiectiv al exercițiilor este testarea capacității statelor participante de a desfășura trupe în Ucraina după încheierea războiului.

Militarii vor exersa procedurile de comandă și coordonare, precum și operațiunile logistice necesare pentru transportul trupelor și al echipamentelor militare grele pe teritoriul Europei.

De asemenea, manevrele vor include operațiuni de contracarare a dronelor.

NATO a fost informată cu privire la desfășurarea exercițiilor, însă nu va participa direct, potrivit publicației franceze.

Ce este Coaliția de Voință și ce rol ar putea avea în Ucraina

Coaliția de Voință reunește 37 de state, majoritatea membre NATO, inclusiv Canada, dar și parteneri din afara Alianței, precum Australia, Japonia și Noua Zeelandă.

Formată în contextul eforturilor diplomatice și de securitate pentru obținerea unei păci juste și durabile în Ucraina, coaliția are în vedere desfășurarea unei forțe de stabilizare pe teritoriul ucrainean după încetarea luptelor dintre Kiev și Moscova.

Deși grupul a fost înființat în urmă cu aproape doi ani, exercițiile din Polonia vor reprezenta prima ocazie în care statele participante se antrenează împreună pentru o astfel de misiune.

Nu este încă stabilit în detaliu cum ar urma să funcționeze desfășurarea trupelor în Ucraina.

Ministerul britanic al Apărării a precizat că misiunea ar urma să se concentreze pe „sprijinirea reconstrucției Forțelor Armate ale Ucrainei după încheierea luptelor”. Orice desfășurare de trupe ar avea loc la solicitarea Kievului.