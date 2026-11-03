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Războiul se extinde în Marea Neagră. Testul rezistenței pentru NATO

Opt atacuri au avut loc în ultima lună, în regiunea Mării Negre, în apropiere de România și Bulgaria. Se naște astfel o nouă provocare pentru NATO, afirmă Reuters.
Războiul se extinde în Marea Neagră. Testul rezistenței pentru NATO
Sursa foto: captură video Facebook/Radu Miruță
Coralia Frigea
03 nov. 2026, 10:08, Știri externe
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În luna octombrie, alianța militară condusă de SUA a anunțat că va pune în acțiune avioane de patrulare maritimă, radare și drone pentru a consolida flancul estic. Măsura era luată după șapte atacuri asupra unor transporturi comerciale în apropierea României și a Bulgariei.

La trei zile distanță, o altă navă a fost lovită în apele teritoriale ale României. Cel mai recent atac, din urmă cu o săptămâna, a lovit o navă grecească în zona economică exclusivă a Bulgariei.

Drone neidentificate, în Marea Neagră

Conform Reuters, atacurile neîncetate arată cum războiul din Marea Neagră dintre Rusia și Ucraina se transformă într-o provocare pentru NATO, lăsând expuse statele membre riverane.

Analiștii militari sunt de părere că atacurile de până acum au fost rusești. O dronă navală surprinsă în înregistrarea ultimului atac ar fi fost asemănătoare unei variante rusești, potrivit firmei de securitate maritimă Ambrey, citată de Reuters.

„Cred că este, fără îndoială, o escaladare”, a declarat Sidharth Kaushal, cercetător principal la RUSI, Londra.

Măsuri după ultimul atac din Marea Neagră

Atacul din urmă cu o săptămâna a avut loc în timp ce miniștrii Apărării și șefii statelor majore ale României, Bulgariei și Turciei stăteau la aceeași masă, la Sofia.

Ministrul Apărării turc a profitat de întâlnire pentru a descuraja Rusia și Ucraina, împotriva unor noi atacuri. El așteaptă un răspuns din partea Moscovei pentru un armistițiu maritim limitat.

Turcia controlează în prezent tranzitul navelor de război prin Bosfor și Dardanele, în baza Convenției de la Montreux.

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