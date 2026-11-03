Războiul se extinde în Marea Neagră. Testul rezistenței pentru NATO

În luna octombrie, alianța militară condusă de SUA a anunțat că va pune în acțiune avioane de patrulare maritimă, radare și drone pentru a consolida flancul estic. Măsura era luată după șapte atacuri asupra unor transporturi comerciale în apropierea României și a Bulgariei.

La trei zile distanță, o altă navă a fost lovită în apele teritoriale ale României. Cel mai recent atac, din urmă cu o săptămâna, a lovit o navă grecească în zona economică exclusivă a Bulgariei.

Drone neidentificate, în Marea Neagră

Conform Reuters, atacurile neîncetate arată cum războiul din Marea Neagră dintre Rusia și Ucraina se transformă într-o provocare pentru NATO, lăsând expuse statele membre riverane.

Analiștii militari sunt de părere că atacurile de până acum au fost rusești. O dronă navală surprinsă în înregistrarea ultimului atac ar fi fost asemănătoare unei variante rusești, potrivit firmei de securitate maritimă Ambrey, citată de Reuters.

„Cred că este, fără îndoială, o escaladare”, a declarat Sidharth Kaushal, cercetător principal la RUSI, Londra.