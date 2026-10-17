Zelenski anunță unul dintre cele mai ample atacuri asupra energiei Ucrainei: „Rusia încearcă să provoace un blackout”

Peste 15 instalații critice de producere și transport al energiei au fost vizate în mai multe regiuni, iar într-un interval de numai 12 ore forțele ruse ar fi utilizat peste 320 de drone, alături de rachete de croazieră și balistice.

Zelenski: Rusia și-a intensificat operațiunea împotriva sectorului energetic

Potrivit liderului de la Kiev, atacul de vineri a vizat infrastructura energetică din mai multe zone ale țării, iar echipele de intervenție continuă lucrările pentru restabilirea alimentării cu energie.

Cele mai dificile situații au fost raportate, potrivit lui Zelenski, la Luțk, Rivne, Jîtomîr, Vinița, Șepetivka, Slavuta și Netișîn. Instalații energetice au fost lovite și în regiunile Harkov, Kiev și Dnipro, precum și în alte zone ale Ucrainei.

Președintele ucrainean susține că Moscova și-a extins operațiunea îndreptată împotriva infrastructurii energetice, urmărind inclusiv să suprasolicite rezervele și capacitatea Ucrainei de a efectua reparații.

„Rusia încearcă să provoace un blackout în Ucraina, chiar înainte de iarnă”, a transmis Zelenski.

Peste 320 de drone și alte arme, în 12 ore

Amploarea atacului este ilustrată de cifrele prezentate de președintele ucrainean. Între ora 19:00 de vineri și ora 07:00 de sâmbătă, Rusia ar fi folosit peste 320 de drone de diferite tipuri, inclusiv aparate de tip Shahed, precum și muniții de tip loitering, rachete de croazieră și rachete balistice.

Acestea au vizat, potrivit lui Zelenski, atât sectorul energetic, cât și orașe și comunități ucrainene.

Liderul de la Kiev afirmă că apărarea ucraineană reușește să doboare o parte importantă dintre mijloacele de atac, însă numărul mare și ritmul constant al loviturilor rusești produc „consecințe grave”, în special asupra infrastructurii energetice.

Echipele de intervenție și companiile din sectorul energetic lucrează pentru remedierea avariilor, fiind mobilizate, potrivit președintelui, toate resursele disponibile.

„Rusia încearcă să lase milioane de oameni fără electricitate și încălzire”

Zelenski susține că obiectivul Moscovei este deteriorarea sistemului energetic înaintea sezonului rece și provocarea unor întreruperi de amploare ale alimentării cu electricitate și căldură.

„Rusia încearcă să lase milioane dintre oamenii noștri fără electricitate și încălzire”, a afirmat președintele ucrainean.

În acest context, Zelenski a cerut intensificarea presiunilor internaționale asupra Rusiei și a salutat noile pachete de sprijin pregătite de partenerii europeni pentru Ucraina.

Zelenski critică o decizie luată în Statele Unite

O parte importantă a mesajului său a fost adresată Washingtonului. Președintele ucrainean a criticat ceea ce a descris drept o decizie americană de a ignora „Lindsey Graham Act”, despre care susține că ar fi putut exercita o presiune eficientă asupra Rusiei.

Zelenski a cerut ca inițiativa să fie pusă efectiv în aplicare și a argumentat că reducerea presiunii economice asupra Moscovei nu ar face decât să încurajeze continuarea atacurilor.

Președintele ucrainean a insistat că presiunea internațională asupra Rusiei trebuie menținută pentru a opri războiul și a împiedica noi atacuri asupra infrastructurii critice a Ucrainei.