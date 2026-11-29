Decizia vine în contextul intensificării bombardamentelor rusești, în timp ce noi atacuri cu drone au provocat victime în Ucraina.

Decretul prezidențial, anunțat sâmbătă, 28 noiembrie, solicită guvernului de la Kiev să limiteze difuzarea de către mass-media a informațiilor referitoare la consecințele distrugerilor și la calendarul restabilirii funcționării instalațiilor esențiale, relatează The Guardian.

Restricțiile vizează și datele privind construirea și starea structurilor de protecție amplasate în jurul obiectivelor de infrastructură critică.

Autoritățile ucrainene consideră că publicarea unor asemenea informații ar putea ajuta armata rusă să pregătească noi atacuri sau să evalueze eficiența loviturilor deja efectuate.

Aplicarea restricțiilor ar putea fi dificilă

Decretul nu precizează mecanismele prin care noile reguli vor fi puse în aplicare.

Dmitro Litvin, consilier al președintelui Zelenski, a recunoscut că respectarea restricțiilor va fi dificil de asigurat, întrucât o parte importantă a informațiilor despre atacuri este publicată pe canale anonime de Telegram.

De la începutul invaziei ruse, în februarie 2022, atât Ucraina, cât și Rusia au introdus diferite forme de restricționare a informațiilor referitoare la operațiunile militare.

Atacurile asupra podurilor ucrainene au atins un nivel record

În paralel, atacurile rusești împotriva podurilor din Ucraina au ajuns la un nivel record în perioada octombrie-noiembrie, potrivit unei analize AFP bazate pe datele organizației Armed Conflict Location and Event Data (ACLED).

Podurile din zona capitalei Kiev s-au numărat printre principalele ținte ale acestor lovituri.

Intensificarea atacurilor rusești a urmat unei creșteri a numărului de operațiuni ucrainene îndreptate împotriva podurilor folosite de forțele Moscovei.

Infrastructura de transport a devenit un obiectiv strategic pentru ambele tabere, întrucât distrugerea podurilor poate afecta aprovizionarea militară și circulația civilă.

Cel puțin zece civili uciși în atacurile de sâmbătă

Atacurile rusești cu drone au provocat moartea a cel puțin zece civili în Ucraina, sâmbătă, potrivit autorităților locale.

În orașul Nijîn, din regiunea Cernihiv, șapte persoane au murit și alte șapte au fost rănite în urma unui atac asupra unei întreprinderi, a anunțat serviciul ucrainean pentru situații de urgență.

În capitala Kiev, o femeie a fost ucisă, iar cel puțin patru persoane au fost rănite.

Separat, autoritățile instalate de Moscova în partea ocupată a regiunii Zaporojie au susținut că o dronă ucraineană a lovit un vehicul medical, provocând moartea unei asistente și a unui șofer. Alte două persoane ar fi fost rănite.

Ucraina anunță lovituri asupra unor instalații petroliere din Rusia

Armata ucraineană a anunțat, tot sâmbătă, că a atacat trei obiective din sectorul petrolier rus, situate în regiunile Rostov, Samara și Bașkortostan.

Potrivit Ministerului ucrainean al Apărării, rafinăria Novoshahtinsk, din regiunea Rostov, a fost lovită pentru a doua oară în decurs de cinci zile.

Forțele ucrainene au vizat și instalația LPDS Samara, un important centru de transport, depozitare și amestecare a țițeiului, precum și stația LPDS Nurlino, din Bașkortostan, utilizată pentru pomparea și coordonarea transportului petrolului prin conducte.

Jared Kushner: Prioritatea negocierilor este oprirea pierderilor de vieți omenești

Pe fondul continuării confruntărilor, Jared Kushner, ginerele președintelui american Donald Trump și participant la eforturile diplomatice ale Washingtonului privind Rusia, a vorbit despre dificultatea negocierilor pentru încheierea războiului.

Într-un podcast realizat de grupul media Axel Springer, Kushner a declarat că, după ce a început să se ocupe de dosarul ucrainean, a fost nevoit să înțeleagă complexitatea relațiilor politice europene.

El a susținut că prioritatea negocierilor trebuie să fie oprirea pierderilor de vieți omenești, indiferent de disputele privind responsabilitatea pentru conflict.

Noile restricții informaționale introduse de Kiev și atacurile reciproce asupra infrastructurii arată că războiul continuă să se intensifice, în paralel cu eforturile diplomatice pentru identificarea unei soluții negociate.