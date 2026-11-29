Aproximativ 80 de start-up-uri elvețiene activează în prezent în sectorul dronelor, un domeniu în care cererea europeană a crescut considerabil după invazia rusă din Ucraina, relatează publicația franceză Le Monde.

Pentru aceste companii, referendumul de duminică, 29 noiembrie, ar putea avea o importanță majoră, întrucât actualele reguli privind exporturile de echipamente militare limitează posibilitățile de dezvoltare pe piețele externe.

Drone interceptoare capabile să atingă 500 km/h

Un exemplu al progreselor tehnologice realizate în Elveția este prezentat de compania Volatorix, înființată în urmă cu aproximativ zece luni în mediul academic din Fribourg, în vestul țării.

Start-up-ul dezvoltă Ambro, o dronă interceptoare echipată cu senzori bazați pe inteligență artificială, concepută pentru urmărirea și neutralizarea aparatelor aeriene ostile.

În cadrul unui test desfășurat în cantonul Fribourg, prototipul a atins o viteză de 500 de kilometri pe oră în timp ce urmărea o dronă care încerca să evite interceptarea.

Inginerii companiei au coordonat demonstrația de la sol, obiectivul tehnologic fiind dezvoltarea unor sisteme care să poată opera, în cele din urmă, fără intervenție umană.

Războiul din Ucraina a creat o piață în expansiune

Dezvoltarea dronelor militare și a sistemelor de apărare împotriva acestora a devenit o prioritate pentru numeroase state europene, în condițiile în care războiul din Ucraina a demonstrat importanța acestor tehnologii pe câmpul de luptă.

Volatorix a participat deja la numeroase proceduri de achiziție în Elveția și în străinătate, încercând să valorifice cererea tot mai mare pentru soluții de apărare împotriva amenințărilor aeriene.

Florian Broye, unul dintre fondatorii companiei, a explicat pentru publicația franceză că proiectul urmărește să răspundă nevoilor urgente de protecție împotriva amenințărilor hibride.

Acesta a subliniat că echipa este formată din ingineri civili care doresc să contribuie la apărarea propriei țări, nu din militari.

Neutralitatea, în centrul dezbaterii

Elveția are o tradiție îndelungată de neutralitate, reflectată și în reglementările stricte privind comerțul cu materiale de război.

În contextul extinderii industriei europene de apărare, aceste restricții reprezintă o provocare pentru companiile elvețiene care dezvoltă tehnologii cu utilizare militară.

Referendumul de duminică va stabili dacă alegătorii sunt de acord cu o relaxare a legislației actuale.

Rezultatul este important pentru sectorul dronelor, aflat în plină dezvoltare, și pentru dezbaterea mai amplă privind modul în care Elveția își poate menține neutralitatea fără să limiteze competitivitatea propriei industrii de apărare.