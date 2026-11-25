Cetățenii elvețieni sunt chemați la urne să se pronunțe asupra unei modificări legislative care ar permite vânzarea de echipamente militare către 36 de țări partenere, inclusiv către state implicate în conflicte armate, potrivit AFP.

Pe lista acestor țări se află state membre ale Uniunii Europene, Statele Unite, Canada, Australia, Japonia, Noua Zeelandă și Argentina.

Reforma este susținută de guvern, de partidele de dreapta și de centru, precum și de reprezentanții industriei de apărare. Social-democrații, Verzii și mai multe organizații neguvernamentale se opun modificării legislației, considerând că aceasta poate compromite neutralitatea țării.

Ce prevede legislația actuală

Normele elvețiene privind exporturile de armament au fost înăsprite în 2021. Legislația interzice în prezent exporturile de echipamente militare către țările implicate în conflicte armate sau în care există încălcări grave și sistematice ale drepturilor omului.

De asemenea, statele care cumpără armament elvețian trebuie să se angajeze că nu îl vor transfera unei alte țări fără acordul prealabil al autorităților de la Berna.

Această condiție a generat tensiuni între Elveția și mulți dintre partenerii săi europeni. Germania, Spania, Țările de Jos și Danemarca au solicitat permisiunea de a transfera Ucrainei echipamente militare de fabricație elvețiană, însă guvernul de la Berna a refuzat.

România, pe lista celor 36 de țări partenere

Modificarea legislativă a fost aprobată de Parlamentul elvețian în decembrie 2025, însă opozanții reformei au strâns 75.000 de semnături valide. Legislația elvețiană permite supunerea unei legi adoptate de Parlament unui referendum dacă cel puțin 50.000 de cetățeni cu drept de vot solicită acest lucru în termen de 100 de zile de la publicarea oficială a actului normativ.

Dacă reforma este aprobată, noile reguli vor permite exporturile de echipamente militare către cele 36 de state partenere, chiar dacă acestea sunt implicate într-un conflict armat, cu condiția ca livrările să nu le ofere un avantaj militar în conflictul respectiv.

Conform documentelor publicate de Secretariatul de Stat pentru Afaceri Economice al Elveției (SECO), România se află pe lista celor 36 de țări.

Guvernul elvețian va putea acorda derogări de la criteriile de autorizare a exporturilor și în alte situații excepționale, atunci când interesele țării impun acest lucru.

Totodată, statele cumpărătoare nu vor mai fi obligate în toate cazurile să solicite permisiunea Elveției înainte de a transfera echipamentele militare către o țară terță. Autoritățile de la Berna vor putea însă menține această obligație în anumite situații.

Exporturile elvețiene de armament au crescut cu 43%

Susținătorii reformei consideră că restricțiile actuale dezavantajează producătorii elvețieni, în condițiile în care statele europene își majorează investițiile în apărare.

Potrivit estimărilor Institutului Internațional de Cercetare pentru Pace de la Stockholm (SIPRI), organizație independentă specializată în studierea conflictelor, armamentului și dezarmării, Elveția s-a situat pe locul 20 în clasamentul mondial al exportatorilor de armament între 2021 și 2025.

Exporturile elvețiene de echipamente militare au ajuns în 2025 la 948,2 milioane de franci elvețieni, în creștere cu 43% față de anul anterior, după doi ani consecutivi de scădere.

Creșterea s-a datorat în principal livrărilor de muniție, vehicule blindate și piese de schimb către Germania.

Președintele Elveției, Guy Parmelin, consideră că menținerea unei industrii naționale de apărare competitive este esențială inclusiv pentru securitatea țării și pentru garantarea aprovizionării propriei armate în situații de criză.

Oponenții reformei invocă riscuri pentru neutralitatea Elveției

Aproximativ 20 de organizații neguvernamentale, inclusiv Amnesty International Elveția, contestă relaxarea restricțiilor, susținând că aceasta reduce posibilitatea autorităților de a controla destinația finală a armamentului exportat.

Amnesty International atrage atenția asupra riscului ca armele elvețiene să ajungă în mâinile unor grupări care le-ar putea folosi împotriva populației civile, inclusiv în Gaza sau Sudan.

Oponenții reformei contestă și necesitatea schimbării legislației la numai câțiva ani de la intrarea în vigoare a unor reguli mai stricte.

Exporturile directe de armament către Ucraina rămân interzise

Chiar dacă populația va aproba modificările legislative, Elveția nu va putea furniza direct armament Ucrainei.

Autoritățile elvețiene au explicat că, atât timp cât țara menține un embargo asupra livrărilor de echipamente militare către Rusia, principiul neutralității nu permite acordarea unui avantaj militar nici Ucrainei.

Transferurile indirecte vor rămâne, de asemenea, supuse unor restricții. Elveția va putea solicita garanții suplimentare statelor cumpărătoare atunci când identifică riscul ca echipamentele militare să fie transferate ulterior către Ucraina.