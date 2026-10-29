Un tren german nu a fost lăsat să intre în Elveția din cauza unei întârzieri de 13 minute

„Bine ați venit la bord”. Așa a început anunțul din trenul Deutsche Bahn Intercity 187, care circula spre Elveția. Câteva secunde mai târziu, pasagerii au aflat că nu vor mai ajunge la Zürich și că trenul se oprește la Schaffhausen.

„Nu avem voie să intrăm”, a spus însoțitorul de bord, potrivit publicației elvețiene Nau.ch.

Dacă trenul german ar fi mers mai departe, ar fi încurcat orarul trenurilor elvețiene. O pasageră aflată în călătorie de afaceri a filmat momentul și l-a postat pe Instagram, cu un comentariu scurt: „Elvețienii sunt măcar consecvenți…”

Șase minute, atât acceptă elvețienii

Pe linia Stuttgart–Zürich, regula e simplă. Dacă trenul din Germania are o întârziere estimată de peste șase minute la Schaffhausen, elvețienii pregătesc acolo un tren al lor, care îi duce pe pasageri mai departe, la Zürich.

Trenul german rămâne la Schaffhausen. Regula a fost confirmată de purtătoarea de cuvânt a Căilor Ferate Elvețiene (SBB), Sabrina Schellenberg. Câte trenuri germane au fost oprite până acum, compania nu spune.

Elvețienii au ajuns aici după multe plângeri. În septembrie 2025, autoritățile din Schaffhausen i-au scris direct șefului SBB, Vincent Ducrot, că situația nu mai poate fi acceptată. Din decembrie 2025, unul din două trenuri care pleacă din Stuttgart merge doar până la Singen, un oraș german aflat aproape de graniță. Acolo, oamenii schimbă trenul și merg mai departe spre Zürich.

Nu e prima dată

Același lucru se întâmplă și la Basel. Din aprilie 2025, trenurile Deutsche Bahn care vin din Hamburg și din Dortmund se opresc acolo, iar pe teritoriul elvețian circulă trenuri SBB. În primele trei luni din 2024, 11 trenuri din 100 de pe ruta München–Zürich nu au ajuns la destinație. Pe ruta Freiburg–Basel, au fost peste 12 din 100, potrivit datelor publicate de Süddeutsche Zeitung.

Diferența dintre cele două țări se vede și în cifre. În 2025, aproape 94 de trenuri elvețiene din 100 au ajuns la timp, iar un tren e considerat întârziat în Elveția de la trei minute. În Germania, în septembrie 2026, doar jumătate dintre trenurile pe distanțe lungi au ajuns la timp, deși acolo un tren e considerat punctual chiar și cu o întârziere de până la șase minute.

Elvețienii spun că măsurile au dat rezultate. De când au fost introduse, peste 80 de trenuri din 100 ajung la timp la Zürich, cu aproximativ 20 mai multe decât înainte. Până în februarie 2026, trenul elvețian de rezervă de la Schaffhausen fusese folosit de aproximativ 100 de ori.

Regulile rămân valabile cel puțin până în decembrie 2026. Între timp, cele două companii încearcă să facă legătura directă Stuttgart–Zürich mai sigură.

Până atunci, cine merge din Germania cu un tren întârziat poate rămâne, în continuare, la Schaffhausen, în loc să ajungă la Zürich.