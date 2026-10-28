Britanicii, 72 de ore. Germanii, 10 zile. Olandezii, 70 de euro cash de adult. Guvernele le cer oamenilor să aibă acasă un kit de urgență

De la Londra la Tokio, autoritățile se pregătesc pentru pene de curent, atacuri informatice și dezastre naturale. Recomandarea unui kit de urgență pentru fiecare casă se răspândește, relatează Il Messaggero. Diferă însă câte zile ar trebui să poată rezista o familie fără ajutor din exterior.

Marea Britanie: 72 de ore și un radio cu manivelă

Guvernul britanic a lansat pe 22 octombrie campania „Be Ready”, care le cere gospodăriilor să-și facă provizii de alimente, apă și produse esențiale pentru 72 de ore. Campania vizează inundații, pene de curent, întreruperi ale alimentării cu apă și atacuri informatice asupra infrastructurii. Recomandarea este de trei litri de apă de băut pe zi pentru fiecare persoană, adică nouă litri pentru cele trei zile.

Cele mai căutate produse sunt tabletele de purificare a apei, păturile termice și chibriturile rezistente la vânt. Pe primul loc este însă radioul cu manivelă, lanternă și USB, considerat esențial pentru a primi comunicatele oficiale când nu este curent și nu merg telefoanele. Un kit de bază costă între 75 și 100 de lire sterline, fără mâncare. Campania va dura trei ani, iar autoritățile le recomandă oamenilor să-și verifice kitul la fiecare șase luni.

De la trei zile la zece: cât cer celelalte țări

Franța, Suedia și Danemarca propun kituri pentru trei până la șapte zile, cu apă, alimente care nu se strică, medicamente, trusă de prim ajutor, lanterne, baterii și baterii externe. Germania recomandă provizii pentru cel puțin zece zile.

Britanicii sunt sfătuiți și să țină bani cash în casă, în bancnote și monede, pentru cazul în care plățile cu cardul sau bancomatele nu funcționează. Olanda dă și exemple de sume concrete: 70 de euro pentru fiecare adult și 30 de euro pentru fiecare copil. Pentru o familie cu doi copii, asta înseamnă 200 de euro.

Japonia se pregătește pentru cutremure

Și Tokio le-a cerut cetățenilor să fie pregătiți pentru perioade între 72 de ore și o săptămână fără curent, apă curentă sau acces la bănci. Spre deosebire de guvernele europene, care se gândesc și la crizele internaționale, Japonia pune accent pe dezastrele naturale. Planul guvernamental de gestionare a dezastrelor recomandă de mult rezerve pentru o săptămână.

Ce recomandă autoritățile din România

În România, Departamentul pentru Situații de Urgență recomandă din 2018 un rucsac de urgență pentru cel puțin 72 de ore, iar ghidurile se găsesc pe platforma fiipregatit.ro. Șeful DSU, Raed Arafat, a spus că perioada minimă de 72 de ore se poate extinde la zece zile.