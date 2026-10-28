Mii de flacoane cu toxină botulinică, descoperite într-un microbuz. Produsele, ascunse printre bagaje

În timpul unui control efectuat marți, 27 octombrie, în apropierea podului Calafat–Vidin, vameșii și polițiștii de frontieră au descoperit 3.281 de flacoane cu toxină botulinică, ascunse printre bagajele unui microbuz care venea din Bulgaria. Flacoanele nu fuseseră declarate, iar valoarea capturii depășește 3,3 milioane de lei.

Microbuzul se îndrepta spre Germania

Vehiculul, înmatriculat în Bulgaria, era condus de un cetățean bulgar de 36 de ani și transporta bagaje personale. Acesta a fost oprit în jurul orei 13.00, într-o parcare de lângă stația de taxare a podului, după ce vameșii de la Direcția Regională Vamală Craiova și polițiștii de frontieră de la Calafat l-au selectat pentru control în urma unei analize de risc.

Din cele 3.281 de flacoane, 324 conțineau toxină botulinică, iar celelalte 2.957 conțineau pulbere pentru prepararea unei soluții injectabile pe bază de toxină botulinică.

Valoarea totală a produselor a fost estimată de autorități la 3.378.200 de lei.

Cât de periculoasă este toxina botulinică

Toxina botulinică este o substanță produsă de bacteria Clostridium botulinum, care acționează asupra sistemului nervos prin blocarea transmiterii semnalelor către mușchi.

În doze atent controlate, aceasta este utilizată în medicină pentru tratarea unor afecțiuni neurologice și musculare, dar și în medicina estetică, pentru reducerea temporară a ridurilor.

Administrarea acesteia necesită însă respectarea unor condiții stricte privind proveniența, păstrarea, prepararea și dozarea produselor. Utilizarea necorespunzătoare poate provoca slăbiciune musculară, vedere dublă, dificultăți de înghițire și probleme respiratorii. În cazurile grave, paralizia mușchilor respiratori poate duce la deces.

Este anchetată proveniența flacoanelor

Polițiștii de frontieră au început cercetările pentru punerea în circulație a unor produse care poartă o marcă identică sau asemănătoare cu una înregistrată legal. Fapta este prevăzută de Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice.

Ancheta a fost preluată de polițiștii de frontieră din Dolj, care urmează să stabilească toate împrejurările cazului.