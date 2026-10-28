Populaţia după domiciliu a României, în scădere. Fenomenul de îmbătrânire demografică s-a accentuat

Conform Institutului Național de Statistică, populaţia urbană (55,1%) şi cea de sex feminin (51,3%) sunt majoritare.

La 1 iulie 2026, populaţia după domiciliu a fost de 21 557,6 mii persoane, cu 0,5% mai mică

faţă de 1 iulie 2025, arată un raport publicat miercuri de INS.

Populația după domiciliu din mediul urban a fost de 11881,1 mii persoane, în scădere față 1 iulie 2025 (0,9%). Populația după domiciliu din mediul rural a fost de 9676,5 mii persoane, în scădere ușoară față 1 iulie 2025 (0,02%).

Populaţia feminină la 1 iulie 2026 a fost de 11048,9 mii persoane, în scădere cu 54,3 mii de persoane faţă de aceeaşi dată a anului precedent. Populaţia masculină la aceeași dată a fost de 10508,7 mii persoane, în scădere cu 59,6 mii de persoane faţă de aceeaşi dată a anului precedent.

Accentuarea procesului de îmbătrânire demografică

Procesul de îmbătrânire demografică s-a accentuat comparativ cu 1 iulie 2025, prin creșterea cu 0,3 puncte procentuale a ponderii populaţiei vârstnice (de 65 ani şi peste) și prin scăderea, cu 0,1 puncte procentuale, a ponderii persoanelor tinere (0-14 ani).

Indicele de îmbătrânire demografică a crescut de la 135,4 (la 1 iulie 2025) la 139,2 persoane vârstnice la 100 persoane tinere (la 1 iulie 2026).

De asemenea, vârsta medie a populaţiei a fost de 43,4 ani, cu 0,3 ani mai mare decât la 1 iulie 2025. Vârsta mediană a fost de 44,5 ani, în creștere cu 0,5 ani faţă de 1 iulie 2025, potrivit raportului.

La 1 iulie 2026, cea mai mare pondere în totalul populaţiei o deţinea grupa de vârstă 45-49 ani (8,6%). În rândul persoanelor de sex masculin, ponderea acestei grupe de vârstă a fost de 9,0%, iar la cele de sex feminin de 8,2%.

Ponderea grupei de 0-4 ani a fost de 3,9%, mai mică decât a grupelor de 5-9 ani (4,9%) și 10-14 ani (4,8%).