Mihai Fifor reacționează la declarațiile premierului Bulgariei despre România și atacurile din Marea Neagră: „O asemenea afirmație este surprinzătoare”

Într-o postare pe Facebook, Mihai Fifor a reacționat la declarațiile făcute luni de Rumen Radev, în cadrul Forumului Economic de la Sofia.

Ce a declarat premierul Bulgariei atacurile din Marea Neagră

Premierul Bulgariei a susținut că România a indicat Rusia drept responsabilă pentru atacurile cu drone din Marea Neagră, iar acest lucru ar fi dus la noi atacuri asupra navelor din zona economică exclusivă a României.

Radev a afirmat că a convocat ambasadorul Rusiei după incidentele din Marea Neagră, dar a subliniat că are nevoie de dovezi clare înainte de a identifica statul responsabil.

În luna octombrie, mai multe nave comerciale au fost vizate de atacuri cu drone în Marea Neagră, în largul coastelor României și Bulgariei.

„O asemenea afirmație este surprinzătoare”

Mihai Fifor consideră că declarația șefului Guvernului de la Sofia este „cel puțin nefericită”.

„O asemenea afirmație este surprinzătoare, mai ales că vine din partea șefului Guvernului unui stat vecin, partener în Uniunea Europeană și aliat în NATO. Este firesc și necesar ca responsabilitatea pentru fiecare incident de securitate să fie stabilită pe baza unor dovezi clare. Dar a sugera existența unei legături între pozițiile publice ale României și producerea unor noi atacuri reprezintă o interpretare care necesită, la rândul său, o fundamentare serioasă”, a transmis deputatul PSD.

Deputatul PSD a subliniat că România își respectă angajamentele internaționale și că preocupările privind securitatea Mării Negre sunt împărtășite de aliați.

„România a acționat și continuă să acționeze responsabil, în deplin acord cu obligațiile sale internaționale și cu angajamentele asumate în cadrul NATO și al Uniunii Europene. Preocupările noastre privind securitatea navigației și stabilitatea Mării Negre sunt legitime și împărtășite de partenerii noștri”, a adăugat acesta.

Mihai Fifor a atras atenția și asupra situației de securitate din regiune, afectată de războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.

„Nu putem ignora nici contextul mai larg. Războiul declanșat de Federația Rusă împotriva Ucrainei a schimbat profund mediul de securitate din regiune. Incidentele maritime, amenințările asupra transportului comercial și riscurile la adresa infrastructurii critice sunt consecințe ale acestei realități, care reclamă prudență, responsabilitate și coordonare între aliați”, a explicat fostul ministru al Apărării.

Fifor avertizează că declarațiile nu trebuie să afecteze cooperarea dintre România și Bulgaria

Mihai Fifor a subliniat că cele două țări au interese strategice comune.

„România și Bulgaria au interese strategice comune și o responsabilitate specială pentru securitatea Mării Negre. Cooperarea dintre țările noastre este esențială, iar diferențele de apreciere asupra unor incidente nu trebuie să afecteze încrederea reciprocă sau solidaritatea aliată. Cred că, mai ales în actualul context de securitate, este important să evităm interpretările care pot crea confuzii asupra responsabilităților și să ne concentrăm asupra a ceea ce ne unește: apărarea păcii, a stabilității regionale și a dreptului internațional”, a afirmat Fifor.

În încheiere, deputatul PSD a subliniat că România și Bulgaria trebuie să rămână parteneri apropiați.

„Securitatea Mării Negre este o responsabilitate comună, iar România și Bulgaria trebuie să rămână parteneri apropiați, uniți prin încredere, solidaritate și angajamentul ferm față de stabilitatea regiunii, nu prin declarații care pot genera ambiguități și pot afecta coerența efortului nostru comun”, a conchis Fifor.