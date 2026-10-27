Premierul Bulgariei leagă noile atacuri din Marea Neagră de acuzațiile României la adresa Rusiei. Ce susține Radev

Premierul bulgar Rumen Radev a susținut luni că noile atacuri asupra navelor din zona economică exclusivă a României au urmat după ce Bucureștiul a indicat Rusia drept responsabilă pentru atacurile cu drone din Marea Neagră, potrivit Radio Bulgaria, care citează agenția BGNES.

Radev a menționat că a fost primul premier care l-a convocat pe ambasadorul Rusiei după atacuri, dar a subliniat că are nevoie de dovezi concludente înainte de a identifica agresorul.

Opt nave comerciale, implicate în incidente în Marea Neagră

Între 5 și 23 octombrie, opt nave comerciale au fost lovite sau implicate în incidente asociate atacurilor cu drone în largul coastelor Bulgariei și României. Patru dintre incidente au avut loc în apropierea Bulgariei, iar celelalte patru în zona României.

Unul dintre cele mai recente incidente a avut loc vineri, când nava comercială Khoryv, sub pavilionul Insulelor Comore, a fost lovită de o dronă și s-a scufundat la aproximativ 13 mile marine de Constanța. Un membru al echipajului a murit, nouă au fost salvați, iar alți trei au fost dați dispăruți.

Președintele Nicușor Dan a declarat că incidentul de vineri din Marea Neagră reprezintă „un efort de escaladare a Federației Ruse în contextul războiului din Ucraina”. Șeful statului a precizat că atacurile cu drone din Marea Neagră au fost discutate atât în CSAT, cât și la nivelul NATO.

Radev: Rusia este suspectul logic, dar lipsesc dovezile

Într-o declarație făcută în Parlamentul bulgar pe 14 octombrie, Rumen Radev spunea că Rusia este suspectul logic în cazul atacurilor asupra navelor din Marea Neagră, dar că Bulgaria nu dispune de dovezi pentru a-i demonstra responsabilitatea.

„Logica indică Rusia, dar problema este că nu putem dovedi acest lucru”, a declarat premierul, potrivit sursei citate.

Radev a susținut atunci că guvernul trebuie să se bazeze pe fapte, nu pe sloganuri, și a cerut opoziției să prezinte eventualele dovezi pe care le deține.

Referindu-se la recuperarea navei Chelsea 3, Radev a declarat: „Am făcut tot ce ne-a stat în putință, în condiții dificile, pentru a recupera nava Chelsea 3 și a începe o anchetă amănunțită”.

Oficialul bulgar a precizat, de asemenea, că securitatea Bulgariei se bazează pe apartenența la UE și NATO și pe parteneriatul cu Statele Unite: „Ancora securității noastre este UE și NATO, alături de un parteneriat transatlantic puternic cu aliatul nostru, Statele Unite”.

Între timp, România a anunțat măsuri pentru consolidarea supravegherii Mării Negre și pentru dezvoltarea capacităților de combatere a minelor și dronelor, după seria de atacuri asupra navelor comerciale. Decizia a fost anunțată de Consiliul Suprem de Apărare a Țării pe 22 octombrie.