Ucraina cere cinci aliați europeni să îi ofere 10% din stocurile de rachete interceptoare pentru sistemele Patriot

Ucraina a solicitat celor cinci parteneri europeni să îi pună la dispoziție 10% din stocurile de rachete interceptoare pentru sistemele de apărare antiaeriană Patriot și IRIS-T, pentru a proteja țara de atacurile rusești, a declarat ministrul ucrainean al Apărării, Yevhen Khmara.

Solicitarea a fost adresată Regatului Unit, Franței, Germaniei, Italiei și Poloniei, potrivit Kyiv Post.

Ministrul a spus că Ucraina are deja contracte pentru viitoare livrări de rachete interceptoare, propunând un schimb prin care Kievul să primească muniție de îndată, în schimbul rachetelor care urmează să ajungă.

„Ucraina are deja contracte în vigoare pentru livrări viitoare de rachete interceptoare, așa că propune un schimb: partenerii ar furniza o parte din stocurile lor actuale acum, în schimbul livrărilor care sunt programate să sosească în Ucraina mai târziu”, a declarat ministrul pe Telegram.

Forțele Armate ale Ucrainei (AFU) au nevoie urgentă și de sisteme portabile suplimentare de apărare antiaeriană (MANPADS), a adăugat Khmara.

„Ucraina mizează pe finanțare pentru noi achiziții, precum și pe transferul de sisteme din stocurile existente ale partenerilor săi”, a spus ministrul.

Potrivit acestuia, Ucraina și-ar putea dubla producția de drone până în 2027, dacă finanțarea ar ajunge la timp.

„Propunem nu doar să creștem volumul achizițiilor, ci și să extindem producția comună de drone ucrainene în alte țări”, a declarat Khmara.

El a mai spus că această situație ar permite Ucrainei să obțină dronele de care are nevoie și, în același timp, ar consolida capacitățile de apărare ale țărilor partenere.

Aliații europeni pregătesc ajutoare pentru iarnă

După o întâlnire la Paris cu miniștrii apărării din Marea Britanie, Franța, Italia și Polonia, ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, a declarat că țările participante au pregătit deja pachete de ajutor pentru Ucraina, pentru lunile de iarnă.

„Mai mult, vom face tot ce ne stă în putință pentru a ne asigura că Statele Unite continuă să sprijine Ucraina – prin propriile livrări și, mai presus de toate, prin furnizarea de informații și date satelitare”, a spus Pistorius.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat că Rusia se pregătește să crească atacurile asupra marilor orașe din Ucraina.

Oficiali ucraineni de rang înalt au declarat pentru publicația The Economist că Moscova vrea să paralizeze Kievul înainte de venirea frigului, dorind să destabilizeze situația politică.

Potrivit acestora, președintele rus Vladimir Putin a ordonat atacuri asupra infrastructurii civile din capitala Ucrainei.

Separat, oficiali ucraineni au declarat pentru Financial Times că Moscova vrea să intensifice presiunea asupra Kievului, având speranță că va forța Ucraina să accepte cererile Rusiei, inclusiv cedarea unor teritorii din Donbas, până la începutul anului 2027.