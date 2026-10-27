Mister. O americancă milionară a dispărut la Madrid și este căutată într-o pădure din Italia

Misterul dispariției unei femei de origine columbiană din SUA pare a fi imposibil de rezolvat. De aproximativ doi ani, femeia în vârstă de 40 de ani nu a mai fost văzută de nimeni. Anchetatorii cred că a fost omorâtă și îngropată într-o pădure din nordul Italiei. Misterul este cu atât mai mare cu cât dispariția s-a produs în Spania.

Principalul suspect este fostul soț al americancei. Cei doi erau în proces de divorț și aveau o dispută privind un portofoliu imobiliar evaluat la aproximativ 15 milioane de euro, deținut prin intermediul unei companii cu sediul în Miami.

Rudele apropiate au mers recent în pădurea din Italia. Ele au lăsat acolo o pasăre colibri de pluș, animalul preferat al femeii dispărute. Continuarea pe Mediafax Italia.