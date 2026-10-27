Prima pagină » Social » Mister. O americancă milionară a dispărut la Madrid și este căutată într-o pădure din Italia

Mister. O americancă milionară a dispărut la Madrid și este căutată într-o pădure din Italia

O americancă milionară care a dispărut în urmă cu doi ani la Madrid este căutată în prezent într-o pădure din Italia. Anchetatorii cred că femeia a fost omorâtă, iar cadavrul a fost îngropat în pădurea italiană. Și rudele i-au adus un omagiu lăsând în pădure o jucărie de pluș.
Mister. O americancă milionară a dispărut la Madrid și este căutată într-o pădure din Italia
sursa foto: pexels
Petru Mazilu
27 oct. 2026, 10:23, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Misterul dispariției unei femei de origine columbiană din SUA pare a fi imposibil de rezolvat. De aproximativ doi ani, femeia în vârstă de 40 de ani nu a mai fost văzută de nimeni. Anchetatorii cred că a fost omorâtă și îngropată într-o pădure din nordul Italiei. Misterul este cu atât mai mare cu cât dispariția s-a produs în Spania.

Principalul suspect este fostul soț al americancei. Cei doi erau în proces de divorț și aveau o dispută privind un portofoliu imobiliar evaluat la aproximativ 15 milioane de euro, deținut prin intermediul unei companii cu sediul în Miami.

Rudele apropiate au mers recent în pădurea din Italia. Ele au lăsat acolo o pasăre colibri de pluș, animalul preferat al femeii dispărute. Continuarea pe Mediafax Italia.

Recomandarea video

SURSE | O studentă ar fi abandonat facultatea după ce ar fi fost violată de două ori de Alexandru Toader/ Alte șase tinere, victime în dosarul în care profesorul e acuzat de 11 infracțiuni
G4Media
Polivalenta de 5.000 de locuri din regiunea Moldovei e aproape de inaugurare! Vrea să organizeze o competiție importantă
GSP.ro
Cum afectează organismul trecerea la ora de iarnă. Semnalul de alarmă tras de dr. Tudor Ciuhodaru
Gandul
Mocăniță a încălcat contractul de confidențialitate și a recunoscut tot. Cu cine a plecat de la bonfire-ul final: cu Claudia sau cu Andrușca?
Cancan
„Incredibilă”. Imaginile în costum de baie cu Anastasia Potapova au stârnit imaginația fanilor
Prosport
Dosarul Herculane. Sechestrele de pe clădirile confiscate în primă instanță, ridicate de Înalta Curte. Primar: „Sunt investitori care stau la coadă să cumpere”
Libertatea
Trucul Andrei Măruță pentru a-și ține poftele în frâu! Ce își pune artista în geantă înainte de spectacole. A slăbit enorm
CSID
Mașina Zilei: Volkswagen Golf Plus, mini-monovolum german la sub 6.500 de euro
Promotor