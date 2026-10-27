Anunțurile online au dat de gol o afacere cu mașini second-hand. Tranzacțiile depășesc 7 milioane lei

Prejudiciul calculat în urma verificărilor depășește 1,1 milioane de lei și reprezintă TVA sustrasă de la plată. Cazul urmează să ajungă în atenția organelor de urmărire penală.

Anunțurile cu mașini de pe internet au intrat în atenția inspectorilor

Potrivit unui comunicat al Agenției Naționale de Administrare Fiscală, activitatea s-a desfășurat în perioada mai 2022 – ianuarie 2025.

Persoana verificată ar fi vândut autoturisme fără să fie înregistrată într-o formă legală de organizare și fără declararea obligațiilor fiscale rezultate din activitatea economică.

Un rol în identificarea tranzacțiilor l-a avut monitorizarea anunțurilor publicate pe platformele online dedicate vânzării mașinilor second-hand.

Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală au identificat anunțuri pentru 75 de autoturisme, cumpărate atât din România, cât și din alte state. Mașinile erau ulterior comercializate către persoane fizice, iar valoarea totală a livrărilor identificate a ajuns la 7.258.790 de lei.

Documentele indicau în unele cazuri alți vânzători

Controlul a scos la iveală și situații în care documentele prezentate cumpărătorilor nu ar fi reflectat circuitul comercial real.

Pentru o parte dintre autoturisme, documentele indicau drept vânzători societăți din alte state membre ale Uniunii Europene, inclusiv firme de tip „missing trader”, deși, potrivit constatărilor inspectorilor, tranzacțiile erau efectuate în realitate de persoana verificată.

În alte situații ar fi fost folosite documente completate de mână, în care figurau persoane sau entități diferite de vânzătorul real. Inspectorii susțin că astfel era îngreunată identificarea celui care realiza efectiv tranzacția și, implicit, stabilirea obligațiilor fiscale.

În cazul unor mașini provenite din România, mecanismul era diferit. Persoana verificată ar fi preluat autoturismul unui proprietar oferindu-i la schimb o altă mașină și o sumă de bani. Proprietarului inițial i se solicita apoi să păstreze autoturismul pe numele său până la revânzare. Dacă acesta refuza, vehiculul ar fi fost trecut pe numele altor persoane cunoscute celui verificat.

Prejudiciu de peste 1,1 milioane de lei

Inspectorii au stabilit un prejudiciu de peste 1,1 milioane de lei, reprezentând TVA sustrasă de la plată pentru tranzacțiile identificate.

Direcția Generală Antifraudă Fiscală a anunțat că, având în vedere valoarea prejudiciului constatat, va sesiza organele de urmărire penală competente.

Controlul face parte din demersurile privind comerțul cu autoturisme second-hand. De la 1 octombrie 2026 este derulată acțiunea ATOM – Analiza și Trasabilitatea Operațiunilor cu Mașini, prin care sunt urmărite, între altele, proveniența vehiculelor, circuitul comercial și respectarea obligațiilor privind TVA.