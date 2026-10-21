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Un nou incident violent într-o școală din România. O femeie ar fi agresat doi elevi după un conflict cu nepotul ei

Un nou incident violent a fost înregistrat într-o școală din România, de această dată în județul Argeș. O femeie de 58 de ani ar fi agresat doi elevi, după ce unul dintre aceștia ar fi avut anterior un conflict cu nepotul său.
Un nou incident violent într-o școală din România. O femeie ar fi agresat doi elevi după un conflict cu nepotul ei
Sursa foto: Andreea Alexandru/Mediafax Foto
Cosmin Pirv
21 oct. 2026, 12:33, Social
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Potrivit IPJ Argeș, polițiștii au reținut-o pe femeia din Merișani într-un dosar în care se fac cercetări pentru lovire sau alte violențe, în două acte materiale.

Faptele ar fi avut loc în 15 octombrie, în jurul orei 10.00, în timpul pauzei. Femeia ar fi agresat doi copii minori, pe fondul conflictului pe care unul dintre aceștia l-ar fi avut anterior cu nepotul ei.

Femeia a fost reținută pentru 24 de ore, iar ulterior față de aceasta a fost dispusă măsura controlului judiciar.

Cercetările continuă pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care au fost săvârșite faptele.

Incidentul din Argeș vine după un alt caz grav de violență într-o unitate de învățământ din Bistrița, unde luni o profesoară în vârstă de 28 de ani și un elev au fost atacați cu un cuțit. Suspectul, un elev de 13 ani, este internat, după ce luni a fost transferat la Clinica de Psihiatrie din Cluj-Napoca.

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