„La data de 6 noiembrie 2026, polițiștii din cadrul Secției 12 Poliție Rurală Periam au fost sesizați cu privire la producerea unui conflict verbal și fizic între mai multe eleve, în incinta unei unități de învățământ din localitatea Lovrin, județul Timiș”, au anunțat polițiștii bănățeni.

Poliția a intervenit la fața locului. Potrivit polițiștilor, două tinere de 15 și 19 ani s-ar fi agresat reciproc, pe fondul unui conflict spontan.

Potrivit unor surse din anchetă, tinerele au început să se certe și s-au păruit la școală.

Ulterior, în conflict ar fi intervenit și alte 5 eleve, cu vârste cuprinse între 13 și 17 ani, potrivit polițiștilor.

Pe imaginile publicate de ziarul local Tribuna, se vede cum două dintre tinere se trântesc resiproc la pământ, iar alți colegi de-ai lor încearcă să le despartă.

„În cauză, polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe”

Polițiștii continuă cercetările sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sânnicolau Mare, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul și dispunerii măsurilor legale care se impun.