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Substanțe chimice expirate, descoperite într-o clădire aflată în conservare a unui institut de cercetare din București. Garda de Mediu a suspendat activitatea

Garda de Mediu și polițiștii care au verificat o clădire aflată în conservare din anul 2000, aparținând unui institut de cercetare din București, au identificat ambalaje ale unor substanțe chimice periculoase și reactivi de laborator și substanțe chimice expirate. Corpul de clădire a fost sigilat, iar institutul a primit amenzi în valoare totală de 110.000 de lei.
Substanțe chimice expirate, descoperite într-o clădire aflată în conservare a unui institut de cercetare din București. Garda de Mediu a suspendat activitatea
Foto: Facebook/Garda Naţională de Mediu﻿
Cosmin Pirv
16 nov. 2026, 18:09, Social
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Garda de Mediu a anunțat că verificările au fost făcute la sediul unui institut de cercetare-dezvoltare în domeniul științelor naturale și ingineriei din Capitală, în urma unei sesizări transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București-Ilfov.

Comisarii precizează că verificările au vizat corpul ABC, o clădire aflată în administrarea institutului și în conservare din anul 2000.

Aici, polițiștii și comisarii GNM au identificat ambalaje ale unor substanțe chimice periculoase, precum toriu, acid percloric, acid picric și mercur, precum și reactivi de laborator și substanțe chimice expirate, care reprezintă deșeuri periculoase.

„Ca urmare a celor constatate, reprezentanții structurilor specializate au sigilat și au securizat corpul de clădire, accesul fiind permis exclusiv personalului autorizat al structurilor competente”, transmite Garda de Mediu.

Activitatea institutului, suspendată

Comisarii au constatat mai multe încălcări ale legislației de mediu, printre care desfășurarea activității de cercetare-dezvoltare în domeniul științelor naturale și ingineriei (cod CAEN 7210) fără autorizație de mediu și nerespectarea obligației de evidență strictă a substanțelor și preparatelor chimice periculoase, inclusiv a celor expirate și a ambalajelor acestora.

Pentru aceste abateri au fost aplicate două amenzi contravenționale, în valoare totală de 110.000 de lei. Totodată, a fost dispusă suspendarea activității institutului până la obținerea autorizației de mediu.

Măsuri impuse de Garda de Mediu

Printre măsurile obligatorii impuse se numără interzicerea desfășurării activității până la obținerea autorizației, ținerea evidenței stricte a substanțelor și preparatelor chimice periculoase și încheierea unui contract cu un operator autorizat pentru neutralizarea și eliminarea controlată a substanțelor expirate și a deșeurilor periculoase identificate în clădirea ABC.

Eliminarea deșeurilor în condiții de siguranță va putea fi făcută după finalizarea procedurilor aflate în desfășurare de către structurile competente.

Garda de Mediu anunță că a fost deschis și un dosar penal pentru „neluarea măsurilor de eliminare totală a substanțelor și preparatelor periculoase devenite deșeuri”.

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