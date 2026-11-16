Bucureștiul, mai accesibil decât Clujul și Brașovul la cumpărarea unui apartament. Clasamentul marilor orașe

Diferențele sunt determinate atât de prețurile locuințelor, cât și de nivelul salariilor, astfel că orașul cu cele mai scumpe apartamente nu este neapărat și cel în care creditul este cel mai greu de suportat.

Datele provin dintr-o analiză realizată de Imobiliare.ro Finance, care compară accesibilitatea creditelor ipotecare în șase mari centre urbane din România.

Bucureștiul, pe primul loc la accesibilitatea ratelor

Bucureștiul este cel mai accesibil dintre marile orașe analizate pentru o familie în care ambii adulți câștigă salariul mediu net. Deși locuințele din Capitală au prețuri ridicate, veniturile mai mari reduc ponderea ratei în bugetul gospodăriei.

Pentru un apartament nou cu două camere și o suprafață de 52 de metri pătrați, evaluat la aproximativ 132.700 de euro, rata lunară estimată este de 3.215 lei.

Împrumutul necesar achiziției se ridică la 602.343 de lei, iar veniturile cumulate ale familiei se apropie de 15.000 de lei lunar. În aceste condiții, rata reprezintă aproximativ 22% din buget, cel mai redus nivel dintre cele șase orașe.

Timișoara și Iași, următoarele orașe în clasament

Timișoara ocupă locul al doilea în privința accesibilității creditelor ipotecare. Pentru un apartament nou cu două camere, de 52 de metri pătrați, estimat la 118.144 de euro, familia ar avea nevoie de un împrumut de 536.256 de lei.

Rata lunară ajunge la 2.862 de lei, reprezentând aproximativ 23% din veniturile nete cumulate.

Deși apartamentele noi din Timișoara sunt mai scumpe decât cele din Constanța sau Iași, salariile relativ ridicate contribuie la menținerea unui nivel mai redus al efortului financiar. Câștigurile angajaților din Timiș sunt depășite, în general, doar de cele înregistrate în București și Cluj.

În Iași, un apartament similar este evaluat la 108.940 de euro, cel mai mic preț dintre orașele incluse în comparație.

Pentru cumpărare este necesar un credit de 494.479 de lei. În condițiile unui salariu mediu net județean de 5.509 lei, venitul unei familii cu doi salariați ajunge la aproximativ 11.000 de lei, iar rata lunară reprezintă 24% din această sumă.

Constanța: 2.843 de lei pe lună pentru un apartament nou

În Constanța, un apartament nou cu două camere este estimat la 117.364 de euro.

Achiziția presupune contractarea unui credit ipotecar de 532.715 lei, cu o rată lunară de aproximativ 2.843 de lei.

Pentru o familie cu venituri nete cumulate de circa 10.000 de lei, plata creditului reprezintă 28% din bugetul lunar.

Astfel, deși prețul locuinței este mai mic decât în București sau Timișoara, efortul financiar este mai ridicat, ca urmare a diferențelor salariale.

Cluj-Napoca și Brașov, cele mai mari poveri financiare

Cluj-Napoca înregistrează cea mai mare rată lunară în valoare absolută dintre orașele analizate.

O familie care cumpără un apartament nou cu două camere printr-un credit de 826.089 de lei ar urma să plătească lunar aproximativ 4.410 lei.

În condițiile unor venituri nete cumulate de aproape 13.900 de lei, rata reprezintă 32% din bugetul gospodăriei.

Cluj-Napoca are unele dintre cele mai ridicate salarii din România, însă și cele mai mari prețuri ale locuințelor, ceea ce limitează accesibilitatea achizițiilor imobiliare.

O situație comparabilă se înregistrează în Brașov, unde rata lunară ajunge la 3.509 lei pentru un apartament nou cu două camere, evaluat la 144.820 de euro.

Creditul necesar este de 657.338 de lei, iar venitul net cumulat al unei familii se apropie de 11.000 de lei.

Prin urmare, aproximativ o treime din câștigurile lunare este direcționată către bancă, deși locuințele sunt cu circa 20% mai ieftine decât în Cluj-Napoca.

Cum au fost calculate ratele

Simulările au fost realizate pentru achiziția unui apartament nou cu două camere, situat într-un imobil finalizat recent, la un preț estimat pe baza indicelui pieței imobiliare aferent lunii septembrie 2026.

Calculele presupun un avans de 15%, un credit ipotecar contractat pentru 30 de ani și utilizarea celei mai avantajoase dobânzi disponibile în scenariul analizat.

A fost luat în considerare și un grad maxim de îndatorare de 45%, aplicabil în cazul primei achiziții imobiliare.

Pentru estimarea veniturilor, scenariul pornește de la ipoteza că ambii soți obțin fiecare salariul mediu net înregistrat în luna iulie 2026 la nivelul județului, conform datelor Institutului Național de Statistică.

Rezultatele sunt orientative și nu reprezintă oferte ferme de creditare. În cazul familiilor cu un singur venit, efortul financiar și posibilitatea de a obține finanțarea pot fi semnificativ diferite.

Concluzia principală a comparației dintre cele șase orașe este că accesibilitatea unei locuințe depinde de raportul dintre prețurile imobiliare și veniturile locale, nu doar de costul de achiziție. Astfel, Bucureștiul înregistrează cea mai redusă pondere a ratei în veniturile unei familii, în timp ce Cluj-Napoca și Brașov presupun cel mai mare efort financiar lunar.