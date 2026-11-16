Letonia își formează noul guvern după victoria istorică a partidului premierului Andris Kulbergs. Cu cine va face coaliție

Anunțul a fost făcut duminică seara, după victoria istorică obținută de partidul de centru, pro-Ucraina, la alegerile parlamentare din octombrie.

United List a obținut 35,3% din voturi, cel mai bun rezultat înregistrat de un partid la alegerile parlamentare din Letonia de la declararea independenței țării, în 1991. Cu toate acestea, formațiunea nu a reușit să obțină singură majoritatea necesară pentru formarea unui guvern și a avut nevoie de unul sau doi parteneri de coaliție, scrie TVP World.

„Am discutat cu toți potențialii parteneri și le-am evaluat pozițiile. Având în vedere cooperarea noastră de lungă durată și pozițiile similare, decizia de a colabora cu National Alliance este una logică”, a declarat Andris Kulbergs într-un comunicat.

Acordul dintre cele două formațiuni deschide calea pentru constituirea unei majorități parlamentare și pentru formarea unui nou cabinet.

Andris Kulbergs formează o coaliție în Letonia după criza provocată de dronele ucrainene

Andris Kulbergs a ajuns în funcția de prim-ministru în luna mai, după prăbușirea fostei coaliții de guvernare. Criza politică a fost provocată de modul în care autoritățile au gestionat mai multe incidente în care drone militare ucrainene rătăcite au pătruns în spațiul aerian al Letoniei fără să fie detectate.

Gestionarea acestor incidente a generat controverse și a contribuit la destrămarea alianței politice care se afla anterior la conducerea țării.

Noul premier conduce o formațiune de centru, cu o poziție favorabilă Ucrainei, iar acordul cu National Alliance conturează noua configurație politică de la Riga.

Letonia încearcă să își relanseze economia prin noua coaliție de guvernare

Pe lângă provocările de securitate, noul guvern va trebui să gestioneze și problemele economice ale țării. Economia Letoniei a avut rezultate mai slabe decât cele ale vecinilor săi baltici timp de mai bine de un deceniu.

Andris Kulbergs a promis că va îmbunătăți modul de funcționare a instituțiilor publice, va reduce birocrația și va diminua cheltuielile statului.

Aceste obiective se numără printre principalele direcții anunțate de premier, care urmărește să îmbunătățească performanța administrației și să stimuleze dezvoltarea economică.

Formarea coaliției cu National Alliance reprezintă un pas important pentru consolidarea guvernării după alegerile din octombrie. Rezultatul scrutinului a oferit United List o victorie fără precedent în perioada de după independența Letoniei, însă partidul are nevoie de sprijin parlamentar pentru a-și pune în aplicare programul politic.