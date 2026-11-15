Magdalena Andersson obține sprijinul unui partid-cheie pentru formarea noului guvern din Suedia. Ce condiție trebuie să îndeplinească

Negocierile nu sunt însă încheiate, iar Andersson trebuie să găsească o soluție pentru a obține suficiente voturi în Parlament.

Blocul de centru-stânga, condus de social-democrați, a obținut o majoritate fragilă în fața alternativei premierului de dreapta Ulf Kristersson la alegerile din septembrie. Cu toate acestea, partidele nu au reușit până acum să ajungă la un acord privind împărțirea puterii, scrie Reuters.

Vineri, Partidul de Centru le-a cerut atât formațiunilor de stânga, cât și celor de dreapta să prezinte propuneri pentru a obține susținerea sa. Duminică, formațiunea a anunțat că dorește să continue negocierile cu social-democrații, cu condiția ca Magdalena Andersson să convingă Partidul de Stânga să renunțe la solicitarea de a face parte din guvern.

„Partidul de Centru a decis astăzi să meargă mai departe cu propunerea lui Andersson și dorim să negociem detaliile finale”, a declarat lidera formațiunii, Elisabeth Thand Ringqvist, pentru postul public de radio suedez.

Andersson a propus formarea unui guvern împreună cu Partidul de Centru și Verzii. Pentru a obține susținerea necesară în Parlament, ar avea nevoie și de sprijinul Partidului de Stânga, care insistă însă că trebuie să facă parte din guvern pentru a vota în favoarea sa.

Partidul de Centru a exclus atât o guvernare alături de Democrații Suedezi, formațiune de extremă dreapta, cât și una împreună cu Partidul de Stânga, care s-a confruntat cu acuzații de antisemitism.