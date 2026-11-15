Haos pe aeroporturile din SUA. Peste 5.200 de zboruri au fost afectate într-o singură zi. Când revine traficul aerian la normal

Secretarul Transporturilor, Sean Duffy, a declarat că nu există indicii privind un atac cibernetic sau o tentativă de sabotaj, însă cauza exactă a defecțiunii nu a fost încă stabilită.

Peste 5.200 de zboruri anulate sau întârziate

Potrivit platformei de monitorizare a traficului aerian FlightAware, peste 1.600 de zboruri au fost anulate duminică la nivel național, iar aproape 3.600 au înregistrat întârzieri. Situația vine după o zi de sâmbătă dificilă pentru companiile aeriene, când peste 6.400 de curse au fost anulate și mai mult de 8.000 au avut întârzieri.

Cele mai afectate companii aeriene au fost JetBlue, cu 27% dintre zboruri anulate, și American Airlines, cu 13%. În cazul Southwest Airlines, United Airlines și Delta Air Lines, procentul curselor anulate s-a situat între 3% și 5%, scrie Reuters.

Secretarul american al Transporturilor, Sean Duffy, a declarat în cadrul emisiunii „This Week”, difuzată de ABC, că autoritățile se așteaptă ca traficul aerian să se redreseze treptat. Oficialul a estimat că zborurile ar putea reveni la un program normal duminică, însă funcționarea completă a sistemului ar putea fi restabilită abia luni.

Duffy a subliniat că prioritatea Administrației Federale a Aviației (FAA) este siguranța pasagerilor și a personalului navigant.

O defecțiune tehnică a blocat sistemul de control al traficului aerian

Problemele au început vineri, când Administrația Federală a Aviației (FAA) a instituit o oprire la nivel național a plecărilor, care a durat aproape cinci ore și a blocat aproape toate zborurile programate să decoleze.

A fost cea mai lungă oprire la nivel național a traficului aerian american de la atacurile teroriste din 11 septembrie 2001.

Potrivit informațiilor prezentate de oficialii americani, problemele au fost provocate de instalarea unui router nou de către contractorul FAA, compania L3Harris, într-o unitate tehnică din El Dorado, statul Arkansas.

Secretarul Transporturilor a explicat că înlocuirea unui router în această locație a declanșat o defecțiune la un alt echipament, instalat recent în Amarillo, Texas. Acesta a început să transmită un volum foarte mare de date, ceea ce a suprasolicitat routerele din alte centre de control al traficului aerian din Statele Unite.

FAA a anunțat duminică dezactivarea funcționalității routerelor care au generat problemele. Aceeași măsură a fost aplicată și în cazul altor aproximativ 60 de echipamente similare utilizate în sistemul de control al traficului aerian.

Cu toate acestea, autoritățile nu au stabilit încă motivul exact al defecțiunii. Sean Duffy a precizat că lucrările de mentenanță de acest tip au fost efectuate de mii de ori fără să provoace incidente similare.

Oficialul a exclus, pe baza informațiilor disponibile, ipoteza unui sabotaj intenționat din partea angajatului care a instalat echipamentul, despre care a spus că este un veteran american și un patriot.

„Nu avem însă cauza principală”, a precizat Duffy.

Trump cere 50 de miliarde de dolari pentru modernizarea sistemului

Problemele din ultimele zile au readus în atenție starea infrastructurii de control al traficului aerian din Statele Unite, afectată de echipamente învechite, defecțiuni de comunicații și lipsa câtorva mii de controlori de trafic aerian.

Sean Duffy a cerut majorarea fondurilor destinate modernizării sistemului la 50 de miliarde de dolari, față de solicitarea anterioară de 30 de miliarde de dolari.

Secretarul Transporturilor a precizat că routerele implicate în incident au fost achiziționate în 2001 și au devenit învechite încă din 2006.

Președintele Donald Trump a intervenit, duminică, în dezbaterea privind infrastructura aeriană și a cerut Congresului să aprobe fonduri suplimentare pentru modernizarea sistemului.

„Am început deja lucrările, dar acestea ar trebui realizate toate odată, nu în tranșe mici. Congresul trebuie să aprobe”, a scris Trump pe rețelele sociale.

Solicitarea lui Duffy a fost însă întâmpinată cu rezerve de doi reprezentanți democrați din Camera Reprezentanților, Rick Larsen și André Carson, care ocupă funcții de conducere în Comisia pentru Transporturi și Infrastructură, respectiv în subcomisia pentru aviație.

Cei doi au atras atenția că, din cele 12,5 miliarde de dolari aprobate în 2025 pentru modernizarea sistemului de control al traficului aerian, aproximativ 11 miliarde de dolari nu au fost încă cheltuite.

„Explicați din nou Congresului de ce este nevoie de mai mulți bani”, au transmis cei doi parlamentari într-un comunicat.

În replică, Duffy a susținut că fondurile aprobate anterior erau destinate unor categorii specifice de cheltuieli și nu acoperă, printre altele, dezvoltarea unui nou software pentru gestionarea spațiului aerian.