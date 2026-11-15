Rebelii houthi susțin că au atacat aeroportul internațional din Riad și un centru financiar din capitala Arabiei Saudite

Potrivit declarației grupării, cele două rachete balistice au fost îndreptate către infrastructura aeroportuară și un obiectiv financiar important din capitala saudită. Până la momentul transmiterii informației, autoritățile saudite nu confirmaseră oficial atacul.

Aeroportul din Riad, printre țintele vizate

Aeroportul Internațional King Khalid este principalul aeroport care deservește capitala Arabiei Saudite și unul dintre cele mai importante noduri de transport aerian din regiune, scrie Reuters.

Anunțul rebelilor houthi nu a fost însoțit, în informațiile disponibile, de detalii suplimentare privind eventualele pagube provocate de rachete sau existența unor victime. De asemenea, nu există o confirmare independentă că proiectilele și-au atins țintele.

Absența unei reacții imediate din partea autorităților saudite lasă neclară amploarea incidentului și dacă sistemele de apărare antiaeriană ale regatului au intervenit pentru interceptarea rachetelor.

Rebelii houthi, care controlează o parte importantă din Yemen și sunt susținuți de Iran, au fost implicați în mai multe confruntări regionale, inclusiv în atacuri cu rachete și drone asupra unor obiective din Arabia Saudită.

Relațiile dintre Riad și gruparea yemenită au fost marcate de ani de conflict, în contextul războiului din Yemen și al rivalităților regionale dintre Arabia Saudită și Iran.

Noul anunț privind atacarea aeroportului internațional din Riad și a unui centru financiar ar putea amplifica tensiunile de securitate din Peninsula Arabică, în special în contextul instabilității din Orientul Mijlociu.