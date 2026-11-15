Tensiunile cresc în Orientul Mijlociu. Israelul ucide un lider Hamas, iar Iranul anunță un atac asupra unei baze americane

În același timp, Iranul a revendicat lovirea unui sistem radar american din Bahrain, în timp ce autoritățile din Iordania au condamnat la moarte trei bărbați implicați într-un atac armat asupra unei biserici ortodoxe. În Yemen, rebelii houthi au anunțat eliberarea a aproximativ 600 de deținuți.

Noile evoluții au loc pe fondul intensificării confruntărilor regionale și al atacurilor care implică mai multe state și grupări armate din Orientul Mijlociu, scrie Associated Press.

Israelul anunță uciderea unui comandant Hamas în Gaza

Armata israeliană a anunțat duminică uciderea unui comandant important al grupării Hamas, în urma unui atac aerian desfășurat în sudul Fâșiei Gaza, la scurt timp după miezul nopții de sâmbătă.

Este vorba despre Samir Mahmoud Hassan Abu Younis, a cărui moarte a fost confirmată și de Hamas. Gruparea a transmis că funeraliile acestuia vor avea loc duminică.

Potrivit armatei israeliene, Abu Younis coordona planuri pentru organizarea și desfășurarea unor atacuri teroriste. Israelul a precizat că a vizat și alți membri ai Hamas în timpul operațiunii, fără să ofere detalii suplimentare.

Abu Younis este al doilea comandant care ocupă această poziție și care este ucis într-un atac israelian în ultimele două luni.

Trei bărbați, condamnați la moarte în Iordania după atacul asupra unei biserici

Tot duminică, Tribunalul de Securitate de Stat din Iordania a condamnat la moarte trei bărbați acuzați de implicare într-un atac armat soldat cu nouă morți și zeci de răniți, desfășurat luna trecută asupra unei biserici ortodoxe grecești.

Atacul a avut loc pe 23 octombrie, la Biserica Sfântul Gheorghe din satul Hamoud, situat în guvernoratul Karak, la aproximativ 100 de kilometri sud de capitala Amman. Victimele participau la o înmormântare în momentul în care au fost atacate.

Cei trei inculpați, doi frați și cumnatul lor, au fost acuzați de comiterea unor acte teroriste. Aceștia au fost arestați la trei zile după atac, în urma unui schimb de focuri cu forțele de securitate, în care toți au fost răniți.

Autoritățile iordaniene au afirmat că suspecții împărtășeau o ideologie extremistă, însă nu erau afiliați unei organizații teroriste. Nicio grupare nu a revendicat atacul.

La câteva zile după incident, Iordania a lansat atacuri aeriene în sudul Siriei, susținând că a vizat grupări militante care aveau legături cu atacul asupra bisericii. Autoritățile siriene au contestat versiunea Iordaniei și au raportat victime civile.

Rebelii houthi eliberează aproximativ 600 de deținuți în Yemen

În Yemen, rebelii houthi, susținuți de Iran, au anunțat duminică eliberarea a aproximativ 600 de persoane capturate în cea mai recentă escaladare a luptelor.

Potrivit lui Abdul-Qader al-Murtaza, oficial al grupării responsabil de problemele legate de deținuți, aceasta este cea mai mare eliberare unilaterală de persoane reținute din cei 12 ani de război civil din Yemen.

În paralel, o grupare aliată guvernului yemenit, susținut de Arabia Saudită, a anunțat retragerea luptătorilor săi din zonele aflate de-a lungul strâmtorii Bab el-Mandeb, în urma atacurilor repetate ale rebelilor.

Gruparea Southern Armed Forces a precizat că își va concentra eforturile asupra securizării orașului Aden, controlat de guvernul recunoscut internațional, și asupra încercării de a pune capăt blocadei impuse orașului Taiz de către houthi.

Tot duminică, oficiali din domeniul sănătății din Yemen au anunțat că un atac aerian asupra capitalei Sanaa, controlată de rebeli, a rănit două femei și doi copii. Reprezentanții houthi au acuzat Arabia Saudită pentru atac, însă regatul nu a oferit imediat un punct de vedere.

În schimb, purtătorul de cuvânt al armatei saudite, generalul-maior Turki al-Malki, a declarat că sistemele de apărare antiaeriană au interceptat două rachete balistice lansate de houthi spre capitala Riad. Alte două drone au fost doborâte deasupra regiunii de est a Arabiei Saudite.

Iranul revendică un atac asupra unui radar american din Bahrain

Iranul a anunțat duminică faptul că Gardienii Revoluției au lovit un sistem radar amplasat la o bază americană pentru elicoptere din Bahrain.

Informația a fost transmisă de agenția de stat IRNA. Comandamentul Central al armatei americane (CENTCOM), responsabil de operațiunile militare ale SUA în Orientul Mijlociu, nu a oferit imediat un răspuns la revendicarea Teheranului.

Vineri, CENTCOM anunțase că a interceptat două drone iraniene care se îndreptau spre Bahrain și respinsese o afirmație anterioară a Iranului potrivit căreia ar fi lovit un sistem radar american de avertizare timpurie.

La rândul lor, autoritățile militare din Bahrain au transmis că sistemele de apărare antiaeriană au interceptat mai multe proiectile iraniene înainte ca acestea să ajungă la ținte.

Ministerul de Interne din Bahrain a emis, tot duminică, două alerte la nivel național privind o amenințare. Acestea sunt primele avertizări de acest fel din luna septembrie.

Iranul respinge solicitarea Germaniei privind oprirea îmbogățirii uraniului

Pe fondul tensiunilor regionale, Iranul a respins duminică solicitarea Germaniei de a opri procesul de îmbogățire a uraniului.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Esmail Baghaei, a declarat că Teheranul are dreptul să îmbogățească uraniu în calitate de stat semnatar al Tratatului de Neproliferare Nucleară.

Oficialul iranian a criticat și Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA), acuzând instituția de speculații pe care le-a descris drept „nen­tehnice”, în legătură cu posibila existență a unei noi instalații de îmbogățire a uraniului în orașul Isfahan.

Baghaei a susținut că agenția nu mai are acces la instalațiile nucleare iraniene de la începutul războiului cu Statele Unite și Israelul, dar a afirmat că Iranul nu și-a suspendat obligațiile privind garanțiile nucleare.

Întrebat despre o eventuală reacție în cazul unor noi atacuri americane, reprezentantul diplomației iraniene a avertizat că Teheranul nu va lăsa niciun atac fără răspuns.